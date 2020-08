Facciamo un salto avanti di cent’anni. Nella seconda metà del novecento le tecnologie informatiche, delle comunicazioni e di rete si sono molto evolute, e la velocità di trasmissione è aumentata vertiginosamente. Ma non sono solo i dati e le informazioni a spostarsi più rapidamente. La legge di Moore, secondo cui la velocità dei processori dei computer raddoppia ogni due anni, oggi sembra applicarsi alla vita stessa. Connessi ventiquattr’ore al giorno, sette giorni su sette e 365 giorni l’anno, ci affanniamo per cercare di tenere il passo, ma restiamo sempre più indietro. Più andiamo veloci, meno tempo abbiamo. La vita accelera, lo stress aumenta e l’ansia passa dai manager ai lavoratori, dai genitori ai figli.

Con il passaggio dalle tecnologie meccaniche a quelle elettroniche la velocità aumentò moltissimo. Invenzioni come il telegrafo e il telefono liberarono la comunicazione dalle costrizioni imposte dai mezzi di trasporto. Prima i messaggi viaggiavano alla stessa velocità degli uomini, dei cavalli, dei treni e delle navi. Ora le parole, i suoni, le informazioni e le immagini riuscivano a percorrere enormi distanze ad altissima velocità. Le reti di trasporto che poi sono diventate la spina dorsale delle reti per la comunicazione furono sviluppate dalle compagnie ferroviarie e navali nella seconda metà dell’ottocento: le fondamenta dell’infrastruttura materiale delle reti digitali nordamericane di oggi sono state gettate dal 1858 al 1869, con la posa dei cavi transatlantici e il completamento della ferrovia transcontinentale.

Il culto della velocità è un fenomeno moderno. Nel Manifesto del futurismo del 1909, Filippo Tommaso Marinetti annunciava: “Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità”. Questa venerazione rifletteva il profondo cambiamento di valori culturali portato dalla modernità e dalla modernizzazione. All’inizio del ventesimo secolo Frederick Winslow Taylor portò il cronometro in fabbrica, dando inizio a quella cultura della sorveglianza che Charlie Chaplin descrisse in modo memorabile in Tempi moderni. Allora come oggi, la misura dell’efficienza era data dalla capacità di massimizzare e velocizzare la produzione attraverso la programmazione del comportamento umano.

Le tecnologie che avrebbero dovuto farci risparmiare tempo non ci lasciano neanche un minuto per noi

C’è un paradosso di fondo in questi sviluppi. Con l’emergere dei computer e di altre tecnologie digitali, tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, molti analisti predissero un’era in cui avremmo tutti fatto parte di un unico villaggio globale: finalmente liberati dal fardello del lavoro, avremmo avuto molto più tempo da dedicare ai nostri interessi. Non erano solo pochi romantici idealisti a pensarla così, ma anche serissimi scienziati e politici. Nel 1956 Richard Nixon immaginò una settimana lavorativa di quattro giorni, e meno di dieci anni dopo una sottocommissione del senato ascoltò la testimonianza di un esperto che diceva che nel 2000 gli statunitensi avrebbero lavorato solo 14 ore a settimana.

Ovviamente non è andata così. Contrariamente alle aspettative, le tecnologie che avrebbero dovuto liberarci ci schiavizzano e quelle che avrebbero dovuto farci risparmiare tempo non ci lasciano neanche un minuto per noi. La famosa massima di Henry Ford – otto ore di lavoro, otto ore di tempo libero e otto ore di riposo – sembra ormai il curioso ricordo di un’epoca passata. A livello sia individuale sia collettivo, questi sviluppi riflettono un cambiamento fondamentale del valore sociale del tempo libero. Durante l’epoca che Thorstein Veblen descriveva con grande efficacia in La teoria della classe agiata (1899), lo status sociale di una persona dipendeva da quanto poco lavorava; oggi è vero il contrario. Chi non è connesso tutto il tempo non conta niente. Chi decide coscientemente di scollegarsi per risposare, per giocare o magari anche solo per non fare niente, diventa un fannullone di cui si può fare a meno.

L’impatto della velocità è evidente soprattutto nel mondo della finanza. A partire dagli anni sessanta le tecnologie informatiche e dei mezzi di comunicazione e d’informazione hanno dato origine a una nuova forma di capitalismo. Il capitalismo finanziario si fonda su un cambiamento radicale del modo in cui si calcola il valore economico, che non dipende più dalla relazione di titoli monetari e finanziari con materie prime, prodotti o asset reali come scorte, fabbriche o immobili, ma piuttosto dal loro rapporto con altri titoli finanziari come valute, opzioni, futures, derivati, swap, obbligazioni ipotecarie, bitcoin e un’infinità di altre cosiddette innovazioni finanziarie.

Grazie ai computer e alle reti ad alta velocità, più del 70 per cento delle transazioni viene eseguito da algoritmi in pochi nanosecondi. La funzione principale dei mercati finanziari, dunque, non è più quella di garantire il capitale necessario per mandare avanti fabbriche e imprese. L’economia virtuale di Wall street si è svincolata dall’economia reale. Il valore è determinato da differenze di prezzo infinitesimali che gli esseri umani non sono in grado di riconoscere abbastanza velocemente per eseguire delle transazioni: gli algoritmi possono programmare altri algoritmi di negoziazione in grado di adeguarsi all’istante senza alcun intervento umano.

Mentre l’importanza di transazioni finanziarie veloci e sostanziose è ampiamente riconosciuta, le sue implicazioni politiche non sono state ancora comprese completamente. Il divario di ricchezza di cui si sente tanto parlare, in concreto è un divario di velocità.

Negli ultimi cinquant’anni sono emerse due economie che si muovono a velocità diverse. In una si crea ricchezza vendendo manodopera o beni, nell’altra scambiando titoli di altri titoli. Gli asset virtuali assumono valori diversi a una velocità molto superiore a quella degli asset reali. Un operaio può produrre solo un certo numero di motociclette, un insegnante può fare lezione solo a un certo numero di alunni, un medico può visitare solo un certo numero di pazienti al giorno. Nei mercati ad alta velocità, invece, si vincono o si perdono miliardi di dollari in un miliardesimo di secondo. In questo nuovo mondo, la ricchezza genera ricchezza con una rapidità senza precedenti. Non importa quanti nuovi posti di lavoro si creano nell’economia reale: il divario di ricchezza creato dal divario di velocità non sarà mai colmato. Anzi, continuerà ad allargarsi sempre più velocemente finché non cambieranno i valori di riferimento.

Uno dei valori fondamentali da ripensare è la crescita, che non è sempre stata la base per misurare il successo economico. L’uso del prodotto nazionale lordo e del prodotto interno lordo per valutare l’andamento economico di un paese è in buona parte un effetto della guerra fredda. Siccome il fronte di guerra tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica si era allargato all’economia, la questione centrale era quale sistema, tra il capitalismo e il comunismo, fosse in grado di produrre più beni a una velocità superiore. Poi la guerra fredda è finita, ma l’attenzione al tasso di crescita non è scesa. Nel 2012 Jared Bernstein, che era stato consigliere economico del vicepresidente Joseph Biden nella prima amministrazione Obama, concludeva così un editoriale sul New York Times: “La prima cosa da fare è continuare a premere l’acceleratore su quelle misure per la crescita che rafforzano la domanda a breve termine”.