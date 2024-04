Due anni fa, durante la seconda edizione del festival di giornalismo per bambine e bambini che organizziamo ogni anno a Reggio Emilia, c’era un incontro intitolato “Bambine e bambini dovrebbero votare?”. Alla fine della discussione, i partecipanti di questa assemblea temporanea riunita in un giorno di maggio nei Chiostri di San Pietro hanno deciso che si dovrebbe avere il diritto di votare a partire dai dodici anni.

Dal 6 al 9 giugno, circa 360 milioni di cittadine e cittadini europei potranno andare alle urne per eleggere un nuovo parlamento (in Italia si voterà domenica 9). In Belgio, Germania, Austria e Malta potranno votare anche i sedicenni, mentre in Grecia potrà farlo chi ha compiuto 17 anni.

In Italia i minorenni non hanno ancora il diritto di voto, ma chi sarà al festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, dal 10 al 12 maggio, potrà partecipare a un laboratorio in piazza per creare poster elettorali: anche se non potrete andare alle urne per votare, potete far sapere agli adulti cosa fareste se foste eletti. Sicuramente prendereste un sacco di voti.

Nel frattempo, se volete capire un po’ meglio come funziona l’Europa, in questo numero trovate un fumetto che lo racconta. Ci vediamo a Reggio Emilia!