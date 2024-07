È arrivato il numero dell’estate e come ogni anno contiene alcune pagine speciali di giochi: arrivano dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca e vi faranno compagnia sotto l’ombrellone o sdraiati su un prato.

L’articolo di copertina invece racconta cosa dovremmo mangiare per proteggere il pianeta e la salute degli esseri umani. “È compito della politica trovare delle soluzioni”, dice il giornale tedesco Dein Spiegel, “ma ognuno di noi può contribuire con le sue scelte quotidiane”.

Altre notizie da leggere in questi giorni pigri: in Asia gli adolescenti stanno riscoprendo il gusto di fare foto con una macchina fotografica tradizionale; gli insetti potranno anche essere inquietanti, ma hanno dei modi molto originali per riprodursi; ogni anno due liceali partono da un piccolo comune francese per simulare una missione spaziale su Marte; il gioco da tavolo più antico del mondo risale a 4.600 anni fa; in Giappone ci sono vari metodi tradizionali per rinfrescarsi senza inquinare, per esempio con un tenugui, un fazzolettino di cotone; e la parola preferita dalla scrittrice Maria Parr, autrice del libro Cuori di waffel, è breve e trasmette felicità.