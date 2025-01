L’amore non è solo un sentimento che ci coglie all’improvviso, ma anche una scelta, qualcosa che possiamo coltivare e affinare. Lo sostenevano Platone e Aristotele, che vedevano nell’amore un legame costruito sulla stima reciproca e sulla volontà di crescere insieme. Se fosse così, allora non sarebbe del tutto fuori dal nostro controllo, scrive la filosofa Edith Gwendolyn Nally nell’articolo a pagina 18 uscito su Curious Kids, la sezione per bambine e bambini del giornale online The Conversation. L’articolo è accompagnato da un progetto fotografico (molto originale) del giapponese Haruhiko Kawaguchi, in arte Photographer Hal: Couple jam.

Altre cose da non perdere in questo numero: cinque consigli del New York Times for Kids per non farsi prendere dall’ansia la prima volta che i tuoi genitori decidono che puoi rimanere a casa da solo; un confronto di The Week Junior per ragionare sui pregi e difetti di una camera disordinata; un fumetto di Topo sui virus informatici; un’avventura aerea in dirigibile sul lago di Costanza, in Germania; e un costume di carnevale in cartapesta da replicare subito! Lo trovate nel secondo episodio di Carlotta superflash.