L’albero di Natale è sempre stato il protagonista delle feste. O no? Per la verità è una tradizione piuttosto recente, nata nell’Europa centrale: un abete decorato a Strasburgo, qualche candela, poche palline. Poi un viaggiatore lo descrive in un libro, un poeta lo celebra, una regina lo porta nel suo palazzo e l’idea comincia a circolare. Così una tradizione piccola e un po’ strana è diventata un’abitudine di milioni di persone.
In questo numero di Internazionale Kids ci sono anche altre abitudini che hanno preso strade sorprendenti in giro per il mondo. In Nigeria esiste un’unità di misura molto particolare: per vendere il riso al mercato si usa un barattolo di pomodoro italiano. E funziona così bene che nessuno sente il bisogno della bilancia.
A Brännö, in Svezia, la vita di una bambina è fatta di traghetti e piccole routine che d’inverno sembrano ancora più magiche (anche perché quando c’è tempesta non si va a scuola). Anche la routine dei cavalli di una riserva naturale tedesca ha una sua magia: quando brucano l’erba proteggono senza saperlo la biodiversità. E poi c’è la bellissima abitudine di due ragazze, una di Gaza e l’altra israeliana, che si sono scritte delle lettere per un anno intero, per dare voce alla loro generazione.
Sommario
Un momento imbarazzante: gelati
di Cristina Portolano
In copertina: chi ha inventato l’albero di Natale
The Conversation, Stati Uniti
Domande incrociate: gelosia
di Susanna Mattiangeli
Fumetto: Carlotta superflash, n. 12
di Silvia Vecchini e Sualzo
Nigeria: una strana unità di misura
Al Jazeera, Qatar
Test: Che marsupiale sei?
Come si diventa: direttore di scena
Gioco: la fabbrica di caramelle
Zeit Leo, Germania
Attualità: un anno di lettere
L’Actu, Francia
Fumetto: quante famiglie
Polle, Germania
Ambiente: tosaerba con la criniera
Dein Spiegel, Germania
Consigli per salvare il pianeta
di Eleonora Degano
Fumetto: il re e le zanzare
Biscoto, Francia
Svezia: dieci anni a Brännö
Kamratposten, Svezia
Confronto: dare da mangiare ai piccioni dovrebbe essere vietato?
The Week Junior, Regno Unito
Fumetto: la storia di Jack London
Georges, Francia
Portfolio: voglia di scuola
di Chris de Bode
Una parola in giapponese: rifiuti
di Junko Terao
In chat con: Jeff Kinney
Ricetta: nugget vegetariani
di Luisa Ciffolilli
Trova le dieci differenze
di Leonardo Papa
L’ultima
