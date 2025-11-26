Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 75 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

L’albero di Natale è sempre stato il protagonista delle feste. O no? Per la verità è una tradizione piuttosto recente, nata nell’Europa centrale: un abete decorato a Strasburgo, qualche candela, poche palline. Poi un viaggiatore lo descrive in un libro, un poeta lo celebra, una regina lo porta nel suo palazzo e l’idea comincia a circolare. Così una tradizione piccola e un po’ strana è diventata un’abitudine di milioni di persone.

In questo numero di Internazionale Kids ci sono anche altre abitudini che hanno preso strade sorprendenti in giro per il mondo. In Nigeria esiste un’unità di misura molto particolare: per vendere il riso al mercato si usa un barattolo di pomodoro italiano. E funziona così bene che nessuno sente il bisogno della bilancia.

A Brännö, in Svezia, la vita di una bambina è fatta di traghetti e piccole routine che d’inverno sembrano ancora più magiche (anche perché quando c’è tempesta non si va a scuola). Anche la routine dei cavalli di una riserva naturale tedesca ha una sua magia: quando brucano l’erba proteggono senza saperlo la biodiversità. E poi c’è la bellissima abitudine di due ragazze, una di Gaza e l’altra israeliana, che si sono scritte delle lettere per un anno intero, per dare voce alla loro generazione.