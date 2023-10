Immaginiamo per un attimo la finale olimpica di una corsa di fondo. Sulla linea di partenza sono in dodici, tra cui quattro cinesi e quattro statunitensi, ad attendere il colpo di pistola sotto lo sguardo delle telecamere di tutto il mondo. Dieci di loro sono già molto noti per i titoli vinti, i record, le vittorie. Gli ultimi due invece sembrano usciti dal nulla. Non solo non hanno mai vinto niente, ma non hanno neanche corso una finale. Si dice che siano dotati, promettenti, ma potranno arrivare fino in fondo, visto che finora hanno corso solo su distanze inferiori? Eppure, alla fine di una gara corsa a velocità folle, sono proprio loro due a tagliare il traguardo per primi, quasi affiancati.

La storia del vaccino contro il covid-19 non è ancora finita. Per continuare con la metafora atletica, somiglia più a una gara di decathlon che ai cinquemila metri. Perché una volta messi a punto, questi farmaci dovranno essere approvati dalle autorità sanitarie, prodotti, stoccati, distribuiti e somministrati. Altre prove in cui i due potrebbero ancora inciampare o accusare dei ritardi. In ogni modo il risultato è sensazionale: i primi due vaccini a superare con successo i test clinici – quelli della coppia Pfizer-Biontech e della Moderna – con un’efficacia dimostrata di circa il 95 per cento, si basano sulla tecnologia dell’Rna messaggero (mRna).

In teoria è molto semplice. Per realizzare un vaccino, di solito i ricercatori sviluppano un antigene che sottopongono al sistema immunitario perché produca degli anticorpi adatti. Ci sono diversi metodi: usare il virus intero, disattivato o indebolito, prenderne solo un frammento o combinarlo con un virus già conosciuto. Il metodo usato in questo caso invece lascia che siano le cellule a fare il lavoro: consiste nell’iniettare nell’organismo non l’antigene ma le sue istruzioni, il suo codice genetico sotto forma di Rna (acido ribonucleico).

Secondo gli esperti questa molecola ha un grande futuro. Eppure è rimasta a lungo confinata nei laboratori di ricerca, lontano dagli ospedali e dalle farmacie. “È una storia folle”, dice Bruno Picard del Centro nazionale per la ricerca scientifica all’istituto di oncologia e immunologia di Nantes-Angers, in Francia. “Nessun prodotto basato sull’mRna aveva mai superato la fase due di uno studio clinico, né in oncologia né in immunologia né tanto meno in virologia. E la prima volta che ha affrontato la fase tre ha avuto subito successo! Io sostenevo da anni il potenziale di questa tecnologia, ma non potevo immaginare una cosa simile. Certo i dati non sono sempre pubblicati su articoli scientifici degni di questo nome e tutto è andato così velocemente che non abbiamo ancora riscontri, ci vorrà qualche mese per vederci chiaro. Ma è un’impresa straordinaria”.

Il cugino del dna

Se volessimo dare un volto a questo vaccino, avrebbe i tratti marcati e il sorriso schietto di Katalin Karikó . Schietto e stanco, a giudicare dalla videochiamata che abbiamo fatto con lei mentre era isolata nella sua casa vicino a Filadelfia, in Pennsylvania. Karikó è nata 65 anni fa nella cittadina di Kisujszallas, in Ungheria, dove suo padre faceva il macellaio. Ben presto si è appassionata alla scienza e ha scelto l’arido terreno della biochimica, in particolare quello dell’Rna. A prima vista non c’è molto di seducente in questo polimero composto da una successione di nucleotidi A, C, G e U, simile al nostro alfabeto genetico. Mentre in ogni cellula il suo cugino Dna conserva il codice della vita, con il quale costruisce la nostra discendenza, l’Rna sembra limitarsi ad assicurare il trasporto delle informazioni, in particolare per fabbricare le proteine. In altre parole l’mRna è una sorta di copista.

Ma la realtà è molto diversa. L’Rna svolge numerosi compiti, catalitici, strutturali, informativi. Karikó sognava di svelarne i segreti, un compito difficile. Nel Centro di ricerca biologica di Szeged, dove ha cominciato la sua carriera a 23 anni, “mancava tutto”, racconta la scienziata. Così nel 1985 ha lasciato l’Ungheria con il marito e la figlia di due anni. “Siamo partiti senza nulla”, ricorda la donna. “Avevamo un po’ di denaro raccolto dalla nostra famiglia. Ma all’epoca non si poteva far uscire contante dal paese, così lo abbiamo nascosto nell’orsetto di peluche di nostra figlia”.

Dopo due anni alla Temple university di Filadelfia, Karikó è stata assunta dalla celebre università della Pennsylvania. Fondata nel 1740, la UPenn è un’istituzione, una delle otto università che costituiscono la celebre Ivy league, il gotha accademico del paese. È qui, nel dipartimento di cardiologia, che Karikó ha scoperto un articolo scritto da Philip Felgner dell’azienda biotecnologica californiana Vicalne e da alcuni ricercatori del Wisconsin. L’équipe aveva iniettato del Dna e dell’Rna nella coscia di un topo e aveva rilevato la sintesi della proteina corrispondente. “Avevamo scelto di dedicarci al Dna”, ricorda l’immunologo, oggi direttore del centro di ricerca sui vaccini dell’università della California a Irvine. “Erano i tempi della terapia genica, si diceva che avrebbe potuto correggere le anomalie genetiche. Abbiamo anche lavorato su un vaccino contro l’influenza con il sostegno del laboratorio Merck. Ma non siamo arrivati a niente. Ho comunque la soddisfazione di aver contribuito nel mio piccolo a un’innovazione che cambierà il mondo”.