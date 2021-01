Il processo sta facendo scalpore negli ambienti accademici, politici e giornalistici polacchi, perché per la prima volta è stata invocata una vecchia legge per difendere la reputazione del paese da affermazioni fatte su una singola persona, e non da dichiarazioni che accusano genericamente tutti i polacchi di complicità con l’Olocausto. I due storici avvertono che la decisione avrà pesanti conseguenze sulla possibilità di effettuare liberamente ricerche storiche indipendenti e obiettive, sottolineando che i tribunali non dovrebbero essere coinvolti in dibattiti accademici. I gruppi d’estrema destra polacchi, alcuni dei quali agiscono con il sostegno morale e finanziario del governo, sono determinati a difendere il “buon nome” della nazione polacca e non esitano a ricorrere alle vie legali, come in questo caso.

La nipote di Malinowski ha scoperto che il libro Dalej jest noc (Notte senza fine), pubblicato in Polonia nel 2018 e basato sulla testimonianza di Estera Drogicka, una donna sopravvissuta all’Olocausto, attribuisce a Malinowski la responsabilità dell’omicidio di un gruppo di ebrei. In realtà, sostiene la querelante, non solo suo zio non ha assassinato ebrei, ma ha addirittura rischiato la vita per aiutarli. Né lo zio né la sopravvissuta all’Olocausto sono più in vita. Nella denuncia si chiede che Grabowski e Engelking si scusino, ammettano di aver mentito e risarciscano la querelante con centomila zloty (circa 22mila euro).

Le due verità

Dalej jest noc è stato pubblicato dal Centro polacco per la ricerca sull’Olocausto, un’istituzione importante e rispettata che Engelking ha fondato e dirige, e in ognuno dei suoi capitoli si occupa di una diversa provincia polacca durante l’occupazione nazista. In un capitolo Engelking racconta la complessa storia di Drogicka, che perse la famiglia nell’Olocausto e si nascose nella foresta vicino a Malinów, nella Polonia nordorientale. Lì chiese aiuto al sindaco Malinowski, che le offrì riparo e cibo nel suo fienile, dove la donna si nascose per varie settimane insieme ad altri ebrei. In seguito Malinowski la aiutò ad andare in Germania per svolgere dei lavori forzati con falsi documenti che la facevano passare per cristiana, cosa che le permise di salvarsi. Engelking ha scritto che Malinowski “la rapinò”, cioè l’aiutò in cambio di denaro e beni immobiliari, e non necessariamente per ragioni umanitarie o etiche. E poi ha aggiunto: Drogicka “sapeva che Malinowski aveva partecipato all’uccisione di varie decine d’ebrei, che si nascondevano nella foresta e che l’uomo denunciò ai tedeschi”. Tuttavia dopo la guerra, secondo Engelking, al processo intentato a Malinowski con varie accuse, tra cui quella di aver denunciato degli ebrei ai tedeschi, “la donna testimoniò il falso per difenderlo”.

La nipote di Malinowski ha denunciato gli storici con l’aiuto della Lega polacca contro la diffamazione. Sostiene che le informazioni su Malinowski sono state distorte per infangare la sua reputazione. Secondo lei, è stata omessa volontariamente una parte della testimonianza della sopravvissuta all’Olocausto, quella in cui la donna diceva che Malinowski l’aveva aiutata “per buona volontà”, nonostante lei non avesse soldi. Quella dichiarazione non c’è, sostiene la denuncia, perché contraddice la versione della “rapina” avanzata nel libro. Poi la nipote aggiunge che suo zio “non solo non ha avuto paura di nascondere una donna ebrea – un’azione che avrebbe potuto far condannare a morte lui, la sua famiglia e l’intero villaggio – ma l’ha fatto in modo disinteressato”. Nella denuncia si afferma anche che la testimonianza incriminante contro Malinowski, nel corso del suo processo dopo l’Olocausto, proviene da alcuni abitanti del villaggio con cui quali l’uomo aveva in corso una disputa, ma che l’ex sindaco è stato poi prosciolto perché altri ebrei, oltre alla donna sopravvissuta all’Olocausto, testimoniarono a suo favore.

Per quanto riguarda la presunta denuncia ai tedeschi, la querelante afferma che nel 1943 i nazisti ordinarono a Malinowski e ad altri polacchi della zona di andare nella foresta per mostrargli dove si nascondevano gli ebrei. In realtà sarebbe stato un altro polacco, proveniente da un altro villaggio, a fornire le prove decisive che portarono alla scoperta e all’uccisione di quelle persone.

I curatori del libro sostengono invece che in seguito la sopravvissuta all’Olocausto dichiarò di aver mentito nella sua deposizione iniziale – quella in cui aveva difeso il sindaco – e che sapeva che l’uomo aveva denunciato degli ebrei ai nazisti, ma non lo aveva detto. Queste nuove dichiarazioni le ha fatte alla Survivors of the Shoah visual history foundation, l’ong fondata da Steven Spielberg che registra e archivia le testimonianze dei sopravvissuti e dei testimoni dell’Olocausto.