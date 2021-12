Merito “del lavoro e della dedizione”, di un pubblico cambiato nei gusti e nei riferimenti. Però Giorgio Poi non è mai stato uno dei tanti figli minori dell’it-pop. Basta la biografia: è di Novara, ha studiato jazz al conservatorio a Londra, è stato a Berlino e poi, cinque anni fa, preso dalla nostalgia per l’Italia, è tornato a casa. È ripartito da Roma, oggi vive a Bologna. Ha assorbito ciò che poteva. E ci scherza su: “Mi mancava odiare l’estate, desiderare il freddo. Nel nord Europa l’inverno è una stagione perenne. Infatti I pomeriggi, che è il primo singolo estratto da Gommapiuma, parla anche di questo”. Al di là del clima, l’esperienza all’estero è stata essenziale per la sua formazione come musicista, soprattutto nelle sonorità.

Gommapiuma come il materiale, morbido, dell’imbottitura dei cuscini. O Gommapiuma come il terzo album di Giorgio Poi, in uscita il 3 dicembre. Perché? “Volevo che le sue canzoni avessero un’atmosfera soffice e leggera, quindi accogliente, calda”, racconta al telefono il musicista, che è uno dei nomi più interessanti del nuovo pop italiano partito in cantina e arrivato – con tempi d’incubazione rapidi – a sostituire quello tradizionale, sulla scia di Calcutta e TheGiornalisti. Lui ha cominciato da solista solo nel 2017, ma già nel 2020 ha firmato la colonna sonora originale di Summertime, la serie-colosso di Netflix che nel frattempo ha annunciato una terza stagione.

Giorgio Poi in realtà di cognome fa Poti. Viene descritto come un introverso che detesta uscire e viaggiare, ma al telefono sembra sereno e raggiante, è il più internazionale e nerd dei nomi nuovi. Nel 2017, ai tempi del disco d’esordio Fa niente, la critica lo definiva “il Mac DeMarco italiano”. Un po’ perché anche i suoi brani, come quelli dell’album 2 dello stesso DeMarco, erano nati sul divano, e in particolare per la capacità di costruire miniature che univano la rotondità del pop alla psichedelia. Questione di gusti, mancanze, distanze: l’album era stato concepito in Germania dopo aver scoperto a distanza la nostra musica degli anni settanta, e teneva insieme le distorsioni acide dei Tame Impala e la melodia del Lucio Battisti versione Mogol. Una piccola allucinazione démodé, che si è assestata e appiattita nel successivo e più tradizionale Smog (2019), dove si sentiva anche l’eco di Mina.

E Gommapiuma come suona? “È una sintesi tra i due”, riflette, “però con tanti elementi inediti per il mio mondo”. Per esempio il brano che lo apre, Rococò, a un immaginario – cito dal testo – di “film con Totò” e “granite al limone” aggiunge una chitarra acustica simile a quella di Cara di Lucio Dalla e un quartetto d’archi, che poi tornerà nel resto del disco. “Rispetto al passato ho ridotto la parte elettronica, i sintetizzatori. È un lavoro abbastanza acustico e figlio della riscoperta del jazz, di John Coltrane e Bill Evans. Durante gli studi lo avevo rinnegato, ma negli ultimi due anni ho ascoltato quasi solo jazz, allontanandomi dalla musica italiana e in generale da quella cantata. Ma la vera novità, per me, è l’uso del quartetto. All’inizio era un accordo fisso di violino, creato al computer proprio per Rococò. Poi ho cominciato a modificarlo nota per nota, a studiarne le dinamiche e la composizione. Finché non ho chiamato dei musicisti veri a suonare”.

Come negli album precedenti, anche qui la title-track è un breve episodio strumentale che chiarisce le coordinate dell’opera: “Mi piace che ci sia ogni volta un brano che racchiuda il senso del tutto dandogli il titolo, ma mi sembra limitante affidare questo ruolo a un pezzo cantato. Ci si concentrerebbe solo sulle parole. Invece il tema comune, qui come prima, è l’arrangiamento, in questo caso morbido, galleggiante”. E che tiene uniti episodi diversi come la ballata per pianoforte ed effetti Supermercato, tutta scaffali e malinconie, il dream pop in scala di Moai o I pomeriggi, che è un killer-pop delicato e vintage di ombre sui muri e nostalgia del futuro (”Non torneremo mai più”, canta nel ritornello). “Il suono giusto arriva con un’intuizione”, spiega il musicista. “Da lì, procedo a ritroso sui brani che ho già pronti per il disco, e li rivedo in base ai nuovi arrangiamenti”.