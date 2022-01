Ma è proprio il personaggio di Noyz, cioè Emanuele Frasca da Roma, a rappresentare un cortocircuito della scena rap. Quarantadue anni, ex tatuatore, legatissimo alla città in cui è nato, nonostante sia schivo e poco incline alle interviste è l’unico italiano a mantenere un successo relativamente grande – dischi di platino, tour nei club sold out, collaborazioni internazionali – pur restando alternativo, estremo, difficile da digerire. Ha cominciato nel 2000 con il collettivo dei Truceboys, poi diventato TruceKlan, insieme a nomi di culto come Gel, Metal Carter, Chicoria. E da allora non è cambiato: testi crudi e voce greve, attitudine punk, estetica di sangue e teschi, citazioni di film splatter, metriche asfissianti, odio per le istituzioni. Al centro di tutto, la sua vita fatta di eccessi e disagio. Alcuni lo considerano una religione, si tatuano addosso le sue frasi, le inseriscono nelle bio di Instagram. E poi ci sono le basi: prima vicine al metal (specie nell’esordio Non dormire ) e adesso crepuscolari, sempre grezze. Night Skinny, suo collaboratore da anni in veste di producer, dice che il suo sguardo gli “fa paura”.

Io non ci avevo mai parlato, con Noyz. Di lui mi colpiscono l’essenzialità delle parole che dice, il non parlarsi mai addosso, ma anche una certa educazione, l’umiltà, la professionalità. Lo scrivo non perché ciò costituisca una notizia in sé, ma perché Dope boys alphabet è pieno di immagini d’archivio che mostrano un ragazzo rude, “che odia”. Invece la sensazione è di una persona che dall’epoca non è cambiata, certo, ma che ha incanalato quella rabbia e quel malessere dentro un percorso puramente artistico, che ha creato una musica valida non solo nell’underground ma capace di adeguarsi ai tempi del marketing e delle mode. Un professionista.

Questo percorso è partito nel 2010, quando l’album Guilty ha cominciato a sgrezzare suoni e testi, ed è finito con Enemy (2018), in cui collaborava con una nuova generazione di artisti, da Rkomi a Carl Brave, da Achille Lauro a Coez e Capo Plaza, accettando di contaminarsi. Doveva essere l’ultimo disco della sua carriera. “Non trovavo il mio posto in un mercato dominato dalla trap. Non ho niente contro, ma io sono più estremo e integralista. E volevo smettere. Solo che la risposta del pubblico è stata talmente calda che ho desistito”, dice. Per soddisfazione personale, quindi. Per “fiuto degli affari”. Ma anche per la gente.

Infatti uno dei capitoli più significativi di Virus – il suo nuovo album uscito il 14 gennaio, seguito di Enemy – è Dope boy, spaccato autobiografico che racconta di quando le persone lo fermano per strada, chiedendogli di fare ancora la musica con cui sono cresciuti. Ma non c’è divismo in tutto ciò. “Mi piace essere generazionale, avere fan che non usano neanche i social, non fanno ‘rumore’ nel dibattito, ma concepiscono la musica come me. Tutto questo è per loro”. E in ogni caso io e lui concordiamo che, al di là delle nicchie, l’interesse generale sta tornando verso forme di hip hop più ortodosse nella metrica, nei suoni e nel formato, come testimonia il successo degli ultimi lavori di Marracash e Gué.