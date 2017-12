Cosa resta del lavoro in Italia dopo dieci anni di crisi

Ma allora perché non ce ne accorgiamo? Un breve viaggio nei numeri che riguardano il mondo del lavoro può aiutare a rispondere a questa domanda. E servire come piccola guida per una campagna elettorale nella quale i bicchieri mezzi pieni ci saranno riversati addosso giorno dopo giorno.

Visto con il senno di poi, il quarto trimestre del 2007 potrebbe sembrare l’ultimo scorcio della felicità perduta. In Italia la disoccupazione era al 6 per cento e gli occupati toccavano il picco dei 25,4 milioni. Oggi gli occupati sono 25,2 milioni e la disoccupazione è al 10,7 per cento.

In gran parte questo fenomeno si deve all’aumento dei lavori part-time. Poco male, si potrebbe dire, se fosse il frutto di una libera scelta: invece i dati Istat , ribaditi dal presidente Alleva in una recente audizione alle camere, registrano una forte crescita del part-time involontario – ossia quello imposto dalle aziende e non scelto dai lavoratori – che riguarda il 19,1 per cento delle donne e il 6,5 per cento degli uomini.

Siamo di fronte all’ascesa di una nuova categoria nell’universo già in crescita del lavoro a tempo determinato. Un universo che sembra essere la vera eredità della politica del lavoro della lesiglatura cominciata con Mario Monti e che si sta per concludere con la guida di Paolo Gentiloni, dopo i governi Letta e Renzi. Gli sgravi contributivi concessi negli anni passati hanno influenzato i numeri dei rapporti di lavoro permanente, ma finiti gli incentivi, i lavori a tempo determinato hanno registrato una crescita record.

A incidere sulla riduzione delle ore complessive di lavoro è anche l’aumento di forme di impiego discontinue come quelle che riguardano i fattorini di Foodora, o i cassieri che lavorano solo la domenica, oppure gli operai assunti per periodi in cui la produzione si intensifica.

Secondo uno studio presentato dall’economista Sergio De Nardis, la produttività manifatturiera italiana è in crescita, in controtendenza rispetto al resto dell’economia: e questo per effetto di una “deindustrializzazione virtuosa”, come la definisce De Nardis. La crisi ha operato una selezione darwiniana, nella quale sono sopravvissute le imprese che hanno bisogno di minore occupazione per assicurare la stessa produzione di altre che per farlo hanno bisogno di più lavoratori.

Un’altra causa della riduzione delle ore lavorate è da cercare nell’innovazione tecnologica. Oggi robot e automazione riducono le ore di lavoro necessarie per realizzare merci o servizi, e aumentano la produttività. In media, il fenomeno non riguarda la maggior parte dell’economia italiana, che anzi ha una produttività stagnante, ma influenza la manifattura industriale.

Dunque a una notizia positiva – l’occupazione femminile ha tenuto, nonostante la grave recessione – si accompagnano note critiche: l’aumento dell’occupazione femminile non riguarda le donne giovani, si registra soprattutto nel centronord, ed è comunque inferiore agli anni precedenti. In ogni caso, il divario di genere nei tassi di occupazione è sceso a 18 punti percentuali: dal 1977 a oggi, ha fatto notare il presidente dell’Istat, si è ridotto di 7,4 punti, 3,6 dei quali proprio durante la recessione. Mentre è aumentato tra le generazioni, con la nuova occupazione tutta concentrata nelle fasce d’età più alte, per effetto della riforma dell’età pensionabile.

La riduzione del divario tra uomini e donne si deve a un piccolo aumento dell’occupazione femminile, e al fatto che gli uomini sono stati più colpiti dalla crisi. Per le donne – presenti soprattutto in settori meno vulnerabili come quello pubblico – si registra anche un prolungamento del tempo di occupazione, dovuto a leggi che hanno aumentato l’età della pensione.

Lo cercano soprattutto le donne, ma anche gli uomini che sono usciti dallo stato di inattività, cioè da quella condizione per cui non si ha un lavoro e non lo si cerca. Il tasso di attività, che era del 62,4 per cento nel 2007, ora è del 65,4 per cento. E qui arriviamo alla questione salariale: all’aumento di occupazione corrisponde anche un aumento delle retribuzioni, e dunque del benessere di chi vive di lavoro?

Dunque abbiamo quasi lo stesso numero di occupati, ma si lavora meno e per meno soldi. Un fenomeno che non è solo italiano. L’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) dedica un intero capitolo alla questione della bassa crescita dei salari. Le conclusioni puntano l’indice sulla crescita del part-time involontario, sulla precarietà del lavoro e – in alcuni casi – sull’aumento di produttività.

Non solo non abbiamo fatto passi avanti, ma siamo andati indietro. Si noti bene che questi dati si riferiscono a tutta l’economia, ossia tengono conto sia del settore pubblico sia di quello privato.

Gli economisti del Fmi, lo stesso centro di elaborazione e pensiero che per anni ha stimolato le politiche favorevoli alla riduzione del costo del lavoro per aumentare la competitività, analizzano ora questa dinamica con preoccupazione: non tanto per motivi distributivi (l’aumento delle disuguaglianze, il fatto che il lavoro non basta più a garantire l’uscita dalla povertà, le tensioni sociali), quanto per l’equilibrio complessivo del sistema economico.

Come spingere la crescita se i salari sono troppo bassi per comprare i beni prodotti? E come reggeranno i sistemi previdenziali e di welfare a un mondo di salari bassi? Ecco perché da qualche tempo dalle stesse sedi che spingevano per ridurre il costo del lavoro adesso viene l’indicazione opposta: aumentare i salari. Meglio tardi che mai.