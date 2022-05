Un castello di carte E invece nel maggio 2022 tutto è crollato di nuovo. La cosa è bastata, di per sé, a confermare la natura instabile di questi titoli, capaci di perdere il 56 per cento del loro valore in un anno, riguadagnarne il 100 per cento, salvo poi perderne nuovamente oltre la metà. Questa volatilità dimostra anche che le criptovalute non sono quello che i loro sostenitori affermano, cioè l’oro moderno: un bene rifugio in grado di proteggere dall’inflazione e dalle manipolazioni monetarie degli stati.

Certo, non è il primo crack di questo tipo. Nell’aprile 2021, dopo una stretta dello stato cinese sulle criptovalute, il bitcoin aveva già perso fino al 56 per cento in tre mesi, scendendo sotto quota trentamila dollari nel giugno del 2021. Alla fine si era ripreso, raggiungendo il record dello scorso novembre. La vicenda aveva confermato la fede incrollabile dei sostenitori delle criptovalute nel loro valore. Sembrava che queste avessero superato la prova e che fossero capaci di resistere a tutto.

Il calo, peraltro, è generalizzato. L’altra stella del mercato, ethereum, il 13 maggio è scesa al suo minimo in dieci mesi, a 2.014 dollari: il 58 per cento in meno rispetto al novembre 2021. In tutto, la capitalizzazione totale del mercato è passata da 3.300 a 1.300 miliardi di dollari nello stesso periodo. Nella sola settimana del 9 maggio, il ribasso ha sfiorato i seicento miliardi di dollari, l’equivalente del pil di un paese come l’Argentina o la Svizzera.

Nel mercato delle criptovalute la festa sembra essere finita. Il 16 maggio il suo titolo più rappresentativo, il famoso bitcoin, aveva perso quasi il 28 per cento del suo valore rispetto a fine marzo, scendendo a 29.500 dollari. Rispetto al suo massimo storico dell’8 novembre 2021, quando toccò il picco di 68mila dollari, il valore della principale criptovaluta ha perso il 57 per cento. L’11 maggio era sceso addirittura sotto la soglia dei 29mila dollari, una cosa mai vista dal 30 dicembre 2020.

Era stata una decisione della Cina, nel 2021, a provocare un primo crollo. Questa volta è stata la crescita vertiginosa dei prezzi al consumo: l’ipotesi è che la stretta monetaria (decisa da alcune importanti banche centrali, tra cui quella degli Stati Uniti, per cercare di frenare l’inflazione) privi le criptovalute delle condizioni necessarie per sostenere la crescita. Allo stesso tempo, l’inflazione ha incentivato la vendita di valuta digitale per comprare titoli più stabili, quindi capaci di far fronte all’aumento dei prezzi.

La moda sta passando

Il mito libertario delle criptovalute è crollato come un castello di carte. Lungi dal fare concorrenza alle monete tradizionali, questi titoli sono degli strumenti finanziari puramente speculativi e per questo altamente sensibili alle condizioni finanziarie contingenti. Poiché dal 2008 la finanza è drogata da immissioni massicce di liquidità delle banche centrali, le criptovalute non sono una difesa contro le manipolazioni del mercato, ma al contrario una loro conseguenza.

C’è da dire che la situazione solleva spunti interessanti: le valute digitali che avrebbero dovuto permettere di sfuggire al controllo e alle manipolazioni dei poteri pubblici in realtà si sono rivelate una bolla gonfiata dalle banche centrali. Il ritorno dell’inflazione, poi, ha svolto il ruolo di giudice di pace: la maggior parte degli attori ha ritenuto che l’aumento dei prezzi e la possibile stretta monetaria siano state la campanella che ha sancito la fine della crescita delle criptovalute, e che quindi era arrivato il momento di incassare le plusvalenze. Le criptovalute, insomma, hanno seguito dopo alcune settimane l’inevitabile parabola al ribasso tracciata dai mercati finanziari, in particolare quella dei titoli tecnologici.

Questa volta la questione appare molto più seria. Il 10 maggio i risultati trimestrali della Coinbase, la principale piattaforma per l scambio di criptovalute, hanno mostrato una flessione nei volumi delle transazioni, sia degli utenti sia dei guadagni, anche se tra gennaio e marzo i prezzi erano scesi rispetto ai massimi di novembre. Questo indicherebbe che la moda sta passando. Le criptovalute avrebbero toccato un loro massimo in termini d’interesse. Le montagne russe del 2021 hanno sicuramente scoraggiato più di una persona e messo in dubbio la retorica di una crescita inevitabile e continua. In concreto questo significa che i nuovi investitori arrivati per comprare al ribasso e per far ripartire il mercato sono meno numerosi di quanto ci si aspettava. La correzione al rialzo, quindi, potrebbe essere meno marcata, ammesso che si verifichi. In realtà non c’è niente di meno certo, perché i movimenti di correzione sugli altri mercati, in particolare su quello dei titoli tecnologici, non accennano a stabilizzarsi.

Stablecoin, gettoni cambiavalute

Anche le stablecoin sono delle criptovalute, ma sono state create per proteggere il valore della moneta digitale dalle fluttuazioni del mercato e soprattutto per offrire uno strumento finanziario direttamente convertibile in moneta reale. Sono ampiamente usate sul mercato per comprare e vendere criptovalute classiche. Infatti è difficile cambiare dollari in bitcoin o in ethereum: il processo può richiedere tempo e costare caro. Passare attraverso una stablecoin permette di agire direttamente sul mercato. Questi gettoni sono quindi una sorta di cambiavalute che svolgeuna funzione centrale: garantire liquidità e sicurezza. Sono fondamentali per il funzionamento dei mercati, e la loro capitalizzazione ha toccato i 180 miliardi di dollari prima del crollo, cioè circa il 10 per cento del mercato totale delle criptovalute. Anche se, secondo alcune fonti, quasi il 70 per cento delle transazioni in bitcoin è realizzato attraverso stablecoin.

Ma il meccanismo di stabilità funziona solo se i titoli mantengono le loro promesse: essere un quasi contante agganciato al valore di mercato del dollaro statunitense. Ed è qui che cominciano i problemi. Di fatto i mercati usano quattro grandi stablecoin: terra, usd coin, binance usd e tether. Ognuna ha un modo molto particolare di garantire il proprio valore, ma nei momenti di difficoltà questi meccanismi sono messi a dura prova. Se le garanzie si rivelano fragili, il crollo è inevitabile. È quel che è successo a maggio.

Il crollo di terra è un campanello d’allarme. Dimostra che parte dei pilastri del mercato speculativo delle criptovalute ha i piedi di sabbia. Le stablecoin non sono contanti, come molti credevano ciecamente. Una volta chiarito questo aspetto, l’incertezza si estende anche agli altri strumenti, a partire dal più importante: tether.

La debolezza di tether

Tether è la stablecoin più importante: complessivamente vale quasi la metà del mercato, con una capitalizzazione che agli inizi di maggio superava gli 80 miliardi di dollari. In teoria tether è molto più stabile di terra. Per garantirne il valore, i suoi creatori usano un sistema di riserve in dollari.

Il problema è che qui siamo nel mondo delle criptovalute, cioè un mondo scarsamente regolamentato. È difficile sapere in che modo tether realizzi le coperture. Secondo i suoi dirigenti, solo il 4 per cento delle riserve di terra era denaro reale, il resto era costituito da cambiali. Questi titoli di debito commerciale a breve termine sono considerati equivalenti al denaro contante, ma che in realtà non lo sono, perché per ottenere liquidità questi titoli devono essere venduti. Tutto quindi dipende quindi dal loro valore e dall’andamento del mercato.

Di norma nessuno se ne è mai preoccupato. Ma dopo il crollo di terra, il mercato ha cominciato a dubitare della stabilità di tether. La sfiducia è contagiosa e, in assenza di una reale sicurezza, alcune persone hanno ridotto la loro esposizione. L’11 maggio è stato venduto l’equivalente in tether di un miliardo di dollari, e il giorno successivo è arrivato un altro crollo. Il valore della stablecoin è sceso improvvisamente del 4 per cento in un mattinata.