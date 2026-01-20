Alessia Rollo è nata a Lecce nel 1982. Ha studiato e vissuto cinque anni a Madrid, in Spagna, e da qualche tempo ha deciso di tornare nella sua città per riappropriarsi dei luoghi e della cultura della sua terra. Il sud non è solo il posto in cui ha scelto di vivere, ma quello a cui ha dedicato due dei suoi lavori più lunghi e approfonditi: Fata Morgana e Parallel eyes.

Nel primo riflette sul mar Mediterraneo e il fenomeno migratorio, e si interroga sulla sua rappresentazione nei mezzi d’informazione. Rollo propone una visione alternativa, che restituisce la complessità e la dignità delle persone costrette ad abbandonare il proprio paese d’origine.

Già in questo lavoro s’intravedono alcune atmosfere e l’approccio che ritroviamo nel secondo progetto, cominciato nel 2019. L’idea alla base di Parallel eyes era di raccontare l’Italia del sud superando gli stereotipi e la visione folkloristica più diffusa. Ne è nato un viaggio nello spazio e nel tempo per rintracciare le radici e i significati di feste e riti attraverso uno sguardo personale, che mescola archivi fotografici, interventi con altri materiali e nuovi scatti.