London Breed, la sindaca di San Francisco, non aveva nessuna intenzione di aspettare l’arrivo del covid-19 senza fare niente. Alla fine di febbraio, quando in città ancora non c’erano casi accertati, Breed (45 anni, al primo mandato) ha deciso di dichiarare lo stato d’emergenza. Due settimane dopo è arrivato il divieto di assembramenti con più di mille persone. Il provvedimento ha costretto l’amatissima quadra di basket dei Golden State Warriors, che quest’anno si è trasferita da Oakland a San Francisco, a fermarsi. E questo, insieme al primo caso di positività di un giocatore della lega Nba, ha messo in moto una catena di eventi che ha portato all’interruzione di tutti i principali sport nazionali.

All’epoca Breed è stata accusata di aver agito in modo affrettato. “Ora non lo dice più nessuno”, mi racconta ridendo durante una telefonata. A quasi un mese dall’imposizione delle misure di distanziamento sociale, San Francisco e la Bay Area rappresentano un esempio di come, grazie a un’azione decisa e tempestiva, sia possibile evitare l’impennata del contagio che ha travolto gli ospedali di New York, dove le autorità hanno reagito più lentamente. Il bilancio dell’epidemia a San Francisco – 987 contagiati e 15 morti – è molto meno grave rispetto ad altre metropoli di dimensioni simili come New Orleans, Detroit, Boston e Washington.

La curva dei contagi di San Francisco è bassa e si sta appiattendo ulteriormente. Gli ospedali della città non sono in difficoltà. “La spiegazione più semplice di questi dati è che le autorità hanno adottato i provvedimenti sul distanziamento sociale rigorosamente e in anticipo”, sostiene Emily Gurley, epidemiologa dell’università Johns Hopkins che sta analizzando l’impatto del covid-19 a livello globale.

Concreta fino al midollo

A San Francisco, e in generale in California, sono stati fatti meno tamponi rispetto a New York, quindi è possibile che la situazione in città sia meno rosea di quando appaia. Tuttavia, gli epidemiologi e le autorità sanitarie ritengono che, a prescindere dal fatto che i contagi siano sottostimati (in realtà succede in tutto il paese), la tenuta del sistema sanitario pubblico e il numero ridotto di decessi siano la prova che la città, finora, abbia adottato la strategia giusta.

Il 17 marzo Breed ha ordinato la chiusura delle attività commerciali e ha limitato al massimo gli spostamenti, in un momento in cui i casi confermati in città erano meno di cinquanta (pochi giorni dopo il governatore della California ha introdotto provvedimenti simili a livello statale). In quel periodo a New York c’erano più di duemila casi di contagio, ma il governatore Mario Cuomo e il sindaco Bill de Blasio, riluttanti all’idea di chiudere le scuole o imporre l’isolamento domiciliare nella città più popolosa del paese, hanno aspettato diversi giorni prima di intervenire. Quando finalmente è stato deciso il blocco di New York, il 22 marzo, nei cinque distretti cittadini erano stati accertati più di diecimila contagi.

Inizialmente l’interventismo di Breed non è stato accolto con favore. Quando il sindaco ha rafforzato le misure sul distanziamento sociale, alcuni tra i più influenti abitanti di San Francisco hanno contattato uno dei mentori politici di Breed, la senatrice Kamala Harris. “Mi dicevano ‘Breed vuole chiudere la città’”, racconta Harris. Harris ha risposto a tutti di fidarsi della sindaca. “È stata criticata duramente, ma ha avuto il coraggio di prendere decisioni difficili basandosi sui dati scientifici e sulle ricerche. Sapeva che era la scelta giusta per la popolazione, anche se gli altri ancora non lo capivano”.