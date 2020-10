Quando gli autori della costituzione degli Stati Uniti si trovarono a discutere il sistema di pesi e contrappesi da adottare, nel 1787, affrontarono una questione che nel corso degli anni sarebbe diventato sempre più importante: bisognava prevedere un’età per il pensionamento dei giudici federali?

Alexander Hamilton, che poi sarebbe diventato il primo segretario al tesoro del paese, era contrario. In un articolo sminuì “il pericolo immaginario di una corte troppo anziana”. Alla fine la sua opinione ebbe la meglio, e nella costituzione non fu inserito nessun limite di età per il mandato dei giudici federali, compresi gli uomini e (molto più tardi) le donne nominati giudici della corte suprema.

Più di due secoli dopo, il mandato a vita per i componenti del più alto tribunale degli Stati Uniti rappresenta un’eccezione tra le democrazie mondiali, e gli effetti negativi di “una corte troppo anziana” sono ormai evidenti. Con la morte di Ruth Bader Ginsburg, avvenuta il 18 settembre 2020, sono tre i giudici che negli ultimi quindici anni sono deceduti mentre erano ancora in carica. La notizia della sua morte ha aperto un’altro fronte nella battaglia politica che si combatte in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Per i democratici è uno scenario da incubo. Per anni il partito ha temuto che un giudice conservatore potesse sostituire il voto progressista di Ginsburg, spostando ulteriormente a destra la giurisprudenza nazionale. Questa vicenda ci ha ricordato che solo negli Stati Uniti l’equilibrio di un’istituzione così importante ricade sulla capacità di una giurista di 87 anni di resistere per qualche mese in più agli effetti della malattia e all’inevitabile scorrere del tempo.

Prestigiosa occupazione geriatrica

Nessuna delle altre democrazie occidentali (e nemmeno la maggior parte degli stati americani) permette ai giudici di alto grado di continuare a ricoprire l’incarico nel crepuscolo della loro vita. Ginsburg è morta a causa delle metastasi di un tumore al pancreas. Se fosse stata una giudice della corte suprema canadese, britannica o australiana, sarebbe stata costretta ad andare in pensione più di dieci anni fa. Lo stesso destino sarebbe toccato i giudici William Rehnquist e Antonin Scalia, entrambi morti mentre erano ancora in carica, rispettivamente a 80 e a 79 anni. Tre giudici che oggi fanno parte della corte suprema statunitense – Stephen Breyer, Clarence Thomas e Samuel Alito – hanno più di settant’anni e sarebbero già in pensione in molti altri paesi e in più di dieci stati americani.

“Chiunque abbia abbia affrontato il tema della corte costituzionale dopo il 1900 ha ritenuto che introdurre un limite di età fosse una buona idea. Non c’è alcun motivo per pensare che si sbagliassero”, sottolinea Mark Tushnet, professore e storico di diritto ad Harvard. “La possibilità di ricoprire l’incarico a vita è estremamente rara nel mondo”.

Secondo Thshnet e altri storici, c’è un motivo piuttosto semplice se gli autori della costituzione degli Stati Uniti hanno deciso di non inserire un limite di età: all’epoca le persone non vivevano molto a lungo. Come scrisse Hamilton, “pochi sono sopravvissuti alla stagione del rigore intellettuale”. A New York, la città di Hamilton, la costituzione statale dell’epoca costringeva i giudici a ritirarsi dopo i sessant’anni, precisamente l’età che aveva Ginsburg quando il presidente Bill Clinton la nominò giudice della corte suprema, ventisette anni fa.

Inoltre c’ere l’idea che il mandato a vita fosse una garanzia per l’indipendenza dei giudici federali, che non avrebbero dovuto cercare il consenso degli elettori, al contrario dei parlamentari. Tuttavia, in tempi recenti i giudici federali hanno continuato a ricoprire l’incarico anche oltre i settanta, ottanta e perfino novant’anni (nel 2009, quando il giudice David Souter annunciò la decisione di dimettersi dalla corte suprema a “soli” 69 anni, a Washington restarono tutti molto sorpresi).