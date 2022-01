Infettando numeri così alti e così velocemente, omicron sta inoltre accelerando la nostra corsa verso un futuro endemico nel quali tutti avranno una qualche forma d’immunità, rendendo il nuovo coronavirus meno letale. Ma a breve termine omicron, in quanto acceleratore, è pericoloso. La strada più rapida verso l’endemicità non è la più sicura.

Strada rapida ma non sicura I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) hanno già ridotto il periodo d’isolamento per le persone vaccinate. Le infezioni dei vaccinati stanno diventando un fatto consueto. E Anthony Fauci si riferisce ai ricoveri, invece che ai casi, per misurare il vero impatto di omicron , poiché molte infezioni riguardano persone vaccinate, e sono leggere.

Adesso la variante omicron si diffonde in ogni stato – anche tra chi si è vaccinato più volte – e i nuovi casi si stanno impennando. Il virus continua a uccidere soprattutto i non vaccinati, ma l’altissimo numero d’infezioni, perlopiù leggere, tra i vaccinati ci sta scuotendo dalla nostra routine postdelta.

Quando ha cominciato a infuriare negli Stati Uniti nel 2021, la variante delta, estremamente trasmissibile e più letale, ci ha gettato in un limbo pandemico. Il virus restava un pericolo soprattutto per le persone non vaccinate, ma loro volevano voltare pagina. Anche la maggioranza delle persone vaccinate voleva voltare pagina. A non volerlo fare era il virus. E così siamo rimasti incastrati in una routine letale, e il numero di statunitensi morti di covid-19 nel 2021 è stato più alto che nel 2020 .

Negli Stati Uniti ci sono ancora molte persone non vaccinate o sottovaccinate, e oggi il numero di casi che in passato si sarebbero avuti in vari mesi si concentrano in poche settimane. Anche se una percentuale più bassa di pazienti finisce in ospedale rispetto al passato, quella bassa percentuale moltiplicata per un numero altissimo di casi sovraccaricherà ospedali già messi a dura prova. Le prossime settimane saranno un brutto momento per ammalarsi di covid, d’appendicite, o per rompersi una gamba.

Comprimere tutti quei casi lievi in poche settimane ha un prezzo: troppi operatori sanitari si ammalano contemporaneamente, aggravando la carenza di personale degli ospedali. Anche le scuole, le compagnie aeree, le metropolitane e le aziende si trovano con lavoratori colpiti da omicron. Forse non ci saranno confinamenti preventivi, ma ci saranno cancellazioni imprevedibili. “Saranno settimane incasinate. Non credo che ci sia un modo per evitarlo”, dice Joseph Allen, professore di salute pubblica all’università di Harvard.

Modalità di crisi

Il fatto che prima o poi ci troveremo con un covid-19 endemico non è cambiato. Come non è cambiato il fatto che la gente non può sperare di scansare per sempre il virus in uno scenario endemico. Omicron ci costringe oggi a guardare in faccia il fatto che le persone possono prendere e trasmettere il covid-19 anche quando sono vaccinate. Il problema è che lo stiamo facendo in una modalità di crisi.

Con così tante persone che prendono il covid-19, la nostra mentalità nei confronti del virus sta cambiando. Le infezioni dei vaccinati sono la nuova norma. Per un po’ di tempo, almeno in certe bolle altamente vaccinate, le persone che si sono infettate pur essendo vaccinate si sono scervellate per capire cosa hanno fatto di “sbagliato”. Ma ormai – scusate l’iperbole – tutti hanno il covid. E se non ce l’hai tu, probabilmente conosci qualcuno che ce l’ha. Anche le persone più attente si stanno ammalando. “Penso che l’aspetto positivo, ammesso che ce ne sia uno, è che la vergogna [di essere positivi] si sta rapidamente dissolvendo. E per fortuna”, dice Lindsey Leininger, esperta di politica sanitaria pubblica al Dartmouth college. Le infezioni tra vaccinati saranno la norma quando alla fine il virus diventerà endemico.