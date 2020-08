L’opposizione bielorussa ha adottato tre princìpi di protesta: il primo, è essere totalmente pacifici; il secondo, è di proiettarsi nel lungo periodo, cioè andare avanti fino alla vittoria; infine, è concepito per autolimitarsi in senso politico. I sostenitori della candidata dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaja (fuggita in Lituania dopo la repressione delle manifestazioni) hanno tre obiettivi specifici: elezioni libere, fine della repressione e ripristino della precedente costituzione democratica. Questo approccio, quest’esplicita autolimitazione, rende il processo molto chiaro ai cittadini, li galvanizza ed è chiaramente efficace, nel senso che le persone stanno scendendo in piazza in città grandi e piccole in numeri mai visti prima. A Minsk s è assistito a folle di sessanta-settantamila persone. Nelle città più piccole, le proteste ne hanno radunate fino a ventimila.

L’opposizione si è data molta autodisciplina, e ricorre ampiamente alla tecnologia. Poiché le autorità controllano totalmente la stampa ufficiale, è emersa una sorta di seconda sfera mediatica in rete. Oggi in Bielorussia esistono testate giornalistiche indipendenti, perlopiù online, i cui lettori sono cresciuti del tre-quattrocento per cento nelle ultime settimane, assumendo una dimensione di massa. Le più importanti tra queste sono Nasha Niva, Radio Svaboda, e Tut.by. Un ruolo importante hanno anche i canali popolari su YouTube e Telegram (tra cui, per esempio, quello gestito dall’oppositore Siarhei Tsikhanouskij). I videoblogger più famosi hanno anche centinaia di migliaia di follower. I messaggi della stampa indipendente stanno già raggiungendo un’ampia fetta della società, e i mezzi d’informazione non ufficiali sono considerati credibili. Le persone li considerano fonti affidabili da cui ottenere informazioni anche su questioni come la pandemia di covid-19.

Aleksandr Lukašenko è bloccato mentalmente agli anni novanta. Non ha imparato niente ed è incapace di usare i mezzi d’informazione di stato per contrastare quelli indipendenti. L’unica cosa che sa fare è bloccare internet e la rete telefonica durante le manifestazioni dell’opposizione. In questi giorni l’accesso a internet è spesso completamente fuori uso, ma ci sono modi di aggirare la cosa usando server proxy e applicazioni di criptaggio. Grazie a questi mezzi sono uno dei pochi giornalisti, da queste parti, a possedere una connessione dati mobile. Ma questi meccanismi non sempre funzionano: l’accesso a internet è stato bloccato dalle otto di sera alle quattro del mattino, il che ha reso più difficile – ma non impossibile – far circolare le informazioni. Anche la diaspora è molto importante come canale d’informazione. Giornalisti e blogger bielorussi all’estero raccolgono informazioni e le trasmettono alla stampa dei loro paesi.