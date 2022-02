Ascoltare questa cacofonia di suoni permette di intuire non solo quali esseri viventi abitino sotto di noi, ma anche in che modo trascorrono la loro esistenza: come si nutrono o cacciano, come strisciano inosservati gli uni accanto agli altri, come tamburellano, picchiettano e cantano per attirare l’attenzione dei propri simili. La vita sottoterra “è una scatola nera”, dice Nielsen. “Se la apriamo, ci rendiamo conto di quanto poco sappiamo”.

La vita sotto di noi Oggi, in un settore relativamente nuovo noto come bioacustica del suolo (ma c’è chi preferisce termini come biotremologia o ecoacustica del suolo), sempre più biologi registrano i rumori sotterranei per aprire uno spiraglio su questo mondo complesso e misterioso, e scoprono che, se dotato dei giusti sensori, un semplice chiodo di metallo spinto nel terreno può trasformarsi in una sorta di antenna rovesciata. E più i ricercatori ascoltano, più si rendono conto di quanto la terra sotto di noi brulichi di vita.

“È un quantitativo di biodiversità impressionante”, conferma Uffe Nielsen, biologo del suolo alla Western Sydney University, in Australia. Ed è cruciale: queste comunità sotterranee costituiscono la base per la vita sul nostro pianeta, dal cibo che mangiamo all’aria che respiriamo.

Gli studiosi di ecologia sanno da tempo che il terreno sotto i nostri piedi ospita molti più esseri viventi di quasi ogni altro luogo sul pianeta . Per un profano, il suolo non è che uno strato compatto di terra. Ma in realtà è un labirinto fatto di tunnel, cavità, radici e rifiuti in decomposizione. In una sola tazza di terriccio, i ricercatori hanno contato fino a cento milioni di organismi diversi. Gli abitanti del sottosuolo sono batteri e funghi microscopici, acari grandi quanto un punto di matita, e poi millepiedi, lumache e lombrichi che possono raggiungere diversi metri di lunghezza, senza contare le talpe, i topi e i conigli che vivono nelle loro gallerie e nelle loro tane.

Di sicuro non era preparato al baccano che ha inondato le sue cuffie. “Erano suoni molto strani. Ho sentito un tintinnio, un ronzio e qualcosa che raschiava. Per descriverli servirebbero delle parole completamente nuove”. Maeder si è reso conto che stava origliando i rumori delle creature che vivono nel sottosuolo.

La prima volta che Marcus Maeder ha conficcato nel terreno un sensore per la rilevazione dei rumori, l’ha fatto per sfizio. Artista del suono e studioso di ecologia acustica, Maeder se ne stava seduto su un prato in montagna e ha infilato nella terra un microfono speciale che aveva realizzato lui stesso. “Ero solo curioso”, racconta Maeder, che sta lavorando a una tesi sui suoni della biodiversità al Politecnico federale di Zurigo.

Comprendere la vita sotterranea è importante perché l’ecologia del suolo ha un ruolo fondamentale. “Il suolo aiuta a trasformare gli elementi come il carbonio, l’azoto, il fosforo e il potassio che nutrono le piante, e che a loro volta diventano cibo e foreste, o rilasciano l’ossigeno nell’aria permettendoci di respirare”, spiega Steven Banwart, ricercatore all’università di Leeds nel Regno Unito, esperto di suolo, agricoltura e acqua, e coautore di un saggio sulle funzioni del suolo pubblicato nella Annual Review of Earth and Planetary Sciences. In ogni fase sono coinvolti vermi, larve, funghi, batteri e altri decompositori (in grado di trasformare sostanze organiche in materia inorganica).

E ognuno di questi esseri viventi produce la sua colonna sonora. Le larve che sgranocchiano le radici emettono brevi sciocchi mentre rompono le fibre del loro pasto. I vermi producono un fruscio strisciando nei tunnel, e così fanno le radici delle piante quando spingono i granelli di terra, come hanno documentato alcuni ricercatori nel 2018. Ma le radici si muovono più lentamente dei vermi e a un ritmo più costante. Distinguendo questi suoni, l’acustica del suolo è in grado di far luce su alcune domande rimaste finora senza risposta. Per esempio, quando crescono le radici delle piante? Di notte? Durante il giorno? Solo quando piove?

Noi umani potremmo essere tra gli ultimi ad avere scoperto questa colonna sonora sotterranea. Spesso gli uccelli saltellano sui prati con la testa inclinata: secondo gli studiosi lo fanno perché ascoltano i vermi che vivono sottoterra. E spesso beccano il terreno al momento giusto per estrarre la loro preda ignara. Invece la testuggine palustre scolpita dei boschi, tipica del Nordamerica, sfrutta l’attenzione che i vermi prestano alle vibrazioni prodotte dal picchiettio della pioggia. La tartaruga batte i piedi sul terreno imitando quel suono per attirarli in superficie e farne uno spuntino succulento.

Segnali voluti

Le vibrazioni sotterranee sono anche importanti per comprendere quelli che sembrerebbero essere dei segnali voluti. Per esempio, si pensa che l’eterocefalo glabro o ratto talpa, che vive in tane scavate nel sottosuolo, comunichi con i suoi simili nelle vicinanze sbattendo la testa o i piedi contro le pareti delle gallerie. Invece, quando finiscono sepolte sotto i crolli dei loro nidi, le formiche tagliafoglie producono dei particolari rumori per richiamare altre formiche operaie che si precipitano sul posto mettendosi a scavare per portare in salvo le loro compagne.

Alcuni di questi suoni sono percepibili dall’orecchio umano, ma molti hanno una frequenza e un volume troppo alti o troppo bassi. Per intercettarli, i ricercatori usano strumenti come i sensori piezoelettrici, che funzionano in modo simile ai microfoni a contatto che si possono applicare a una chitarra. Fissati a un chiodo (a volte lungo fino a trenta centimetri) infilato nel terreno, questi sensori rilevano le vibrazioni che i ricercatori poi convertono in segnali elettronici e amplificano fino a renderli udibili dagli esseri umani.

Carolyn-Monika Görres, una studiosa di ecologia del paesaggio all’università di Geisenheim, in Germania, è rimasta colpita da quanto il rumore sotterraneo lasci intuire. Grazie a un finanziamento della National Geographic Society, Görres studia larve di coleotteri che si nutrono di radici, dette larve bianche, ed è interessata in particolare ai gas che emettono, come il metano. I biologi sospettano che, a causa del loro numero elevato, questi piccoli insetti di varie specie contribuiscano in modo significativo alle emissioni di gas nocivi per il clima (per esempio si stima che le termiti producano circa l’1,5 per cento delle emissioni globali di metano contro il 5-6 per cento dovuto all’estrazione del carbone).