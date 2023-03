Dopo un primo rinvio dovuto alla pandemia di covid-19 e poi un secondo per non intralciare i mondiali di calcio, domenica 5 marzo si apre in Qatar la quinta conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati. Chiamati in inglese Least developed countries (Ldc), sono quelli più lontani dagli obiettivi dell’Agenda 2030, come l’azzeramento della povertà estrema, il diritto universale all’istruzione o l’accesso all’acqua pulita. Alla conferenza, in programma per cinque giorni a Doha, prenderanno parte capi di governo, ministri, esponenti di agenzie dell’Onu, delegati e attivisti delle società civili di tutto il mondo.

Ci sarà però un continente più rappresentato degli altri: l’Africa. “Su 46 Ldc ben 33 sono subsahariani”, ci ricorda Demba Moussa Dembelé, economista di origine senegalese, già organizzatore del Forum sociale mondiale a Dakar e ora presidente dell’associazione Africaine de recherche et de coopération pour l’appui au développement endogène (Arcade). Alla conferenza ci sarà anche lui, che però non si fa illusioni: è convinto che la bozza del documento finale, il Doha programme of action, riproponga le stesse formule adottate un decennio fa nella città turca di Istanbul, perlopiù disattese e incapaci di imprimere una svolta. “Sono pessimista”, confida Dembelé. “Per l’Africa non cambierà nulla finché non ci saranno leader politici impegnati a servire i cittadini invece delle multinazionali o governi stranieri”.

Nel Doha programme of action sono indicate sei direttrici di intervento, dalla promozione del commercio alla condivisione di tecnologie, dalla lotta ai cambiamenti climatici all’impegno finanziario, in un’ottica di solidarietà internazionale. La forma è però quella di un appello a donatori istituzionali e privati, governi e parlamenti nazionali, chiamati a mantenere promesse su base volontaria.