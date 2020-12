Questo articolo è stato pubblicato in inglese sul sito dell’agenzia The New Humanitarian .

I respingimenti violano le leggi europee e sono proibiti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. A luglio la ministra dell’interno Luciana Lamorgese aveva indirizzato una lettera al parlamento italiano in cui sottolineava che i trasferimenti dei migranti facevano parte di un accordo tra Italia e Slovenia e rispettavano la legge, perché la Slovenia è un paese dell’Unione europea. In seguito Lamorgese ha fatto marcia indietro dichiarando che solo le persone senza documenti in regola, e non i richiedenti asilo, vengono riportati in Slovenia.

Le accuse di illegalità rivolte all’Italia arrivano in un momento di forte preoccupazione per i respingimenti irregolari e spesso violenti dei migranti ai confini dell’Unione, soprattutto in Grecia e Croazia, denunciati dalle ong e dalla Commissione europea.

“Di solito nel giro di un paio di giorni una persona scompare dall’Italia e riappare in Bosnia”, racconta Gianfranco Schiavone, dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), una ong italiana che dà assistenza legale ai migranti e ai richiedenti asilo. Per le ong i respingimenti delle autorità italiane sono illegali, perché impediscono di presentare richiesta d’asilo in Italia e così i migranti sono espulsi dall’Unione europea senza un procedimento corretto.

Molti richiedenti asilo hanno raccontato di essere stati respinti dall’Italia in Slovenia, poi in Croazia, un altro paese che fa parte dell’Unione europea. A loro volta le autorità croate, accusate di abusi sistematici, li hanno espulsi in Bosnia Erzegovina, fuori dell’Unione.

Alla fine di ottobre il governatore del Friuli Venezia Giulia, la regione italiana che confina con la Slovenia, ha dichiarato che nel 2020 le persone riportate in Slovenia sono state 1.321. Tra gennaio e settembre del 2019, secondo il ministero dell’interno, erano state solo 250. Vista la rapidità dei trasferimenti le ong escludono che le autorità italiane completino alla frontiera le procedure per determinare se i migranti abbiano diritto a una protezione internazionale.

“Secondo la legge europea la polizia deve accettare le richieste d’asilo presentate alla frontiera”, spiega Schiavone.

I respingimenti non sono una novità, ma si sono intensificati con l’aumento degli arrivi in Friuli Venezia Giulia dei migranti provenienti dalla Slovenia alla fine della prima ondata della pandemia di covid-19. Il governo italiano ha stanziato più militari al confine con la Slovenia per “combattere l’immigrazione irregolare”.

Impronte digitali

Nei primi dieci mesi del 2020 le autorità del Friuli Venezia Giulia hanno registrato 4.500 migranti. Nello stesso periodo le persone arrivate in Italia via mare sono state quasi 28mila. In realtà è difficile scoprire con precisione quanti migranti entrino in Italia dalla Slovenia, perché i funzionari locali e le organizzazioni internazionali non pubblicano regolarmente dati completi sugli arrivi via terra. Inoltre le persone che attraversano il confine sfuggono spesso alle autorità per evitare di essere riportate indietro o di farsi prendere le impronte digitali, subendo l’applicazione del protocollo di Dublino, in base al quale devono presentare la domanda d’asilo nel primo paese europeo in cui arrivano.

Gran parte dell’attività migratoria interessa Trieste, a pochi chilometri dal confine sloveno, e le campagne circostanti. Trieste è un punto di transito molto importante, e per molti migranti e richiedenti asilo rappresenta un momento di sollievo dopo un viaggio difficile e pericoloso tra le montagne dei Balcani. Chi riesce ad arrivare senza essere respinto è spesso in cattive condizioni di salute ma trova poco sostegno da parte delle autorità locali. “I servizi e l’accoglienza riservati alle persone che arrivano qui non sono assolutamente all’altezza. Bisognerebbe fare molto di più”, ha dichiarato lo scorso ottobre Chiara Cardoletti, rappresentante per l’Italia dell’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dopo una vista a Trieste. “Il coronavirus sta complicando la situazione”, ha aggiunto Cardoletti.