Sono una delle poche fortunate che non è ancora risultata positiva al covid-19. Questo nonostante per le mie ricerche io lavori a contatto con il sars-cov-2 vivo e in grado di riprodursi, faccia lezione in presenza all’università e abbia figli che vanno a scuola.

Ho amici sani e completamente vaccinati della mia stessa età, che non sono stati così fortunati. E alcuni si sono ammalati più di una volta di covid-19 negli ultimi due anni. Cosa rivela tutto questo sul mio sistema immunitario?

Cellule di memoria

In primo luogo, dobbiamo considerare una serie di scenari. Esiste una piccolissima possibilità che io non sia mai entrata in contatto con il virus. Ma data la durata della pandemia e il numero di varianti altamente trasmissibili, è improbabile. Poi c’è la possibilità che io sia entrata in contatto con il sars-cov-2, ma che questo sia stato eliminato dal mio corpo rapidamente prima che si sviluppasse e provocasse la malattia (infezione abortiva). All’inizio della pandemia, e prima di essere vaccinata, potrei aver preso il virus, ma potrei essere stata tra le poche persone che non hanno mostrato sintomi e che quindi non hanno effettuato un test.

Alcune persone possono eliminare il virus rapidamente perché hanno anticorpi preesistenti e cellule con una memoria immunitaria che riconoscono il virus. Queste potrebbero essere cellule T con una reattività crociata, generate in precedenza per combattere coronavirus responsabili del comune raffreddore. Ci sono prove di una maggiore prevalenza di infezioni endemiche da coronavirus (non covid-19) nei giovani e di una ridotta presenza di cellule T con reattività crociata nelle persone più anziane.