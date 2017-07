Perché l’Europa ha bisogno di più migranti

Un tempo in Europa si trovavano le nazioni più popolose al mondo: nel 1950, quattro dei dieci paesi più popolosi erano in Europa occidentale. Ma decenni di tassi di natalità al ribasso hanno reso la crescita della popolazione in Europa più lenta che altrove. Nel 2017 il paese europeo con più abitanti, la Germania, è solo il diciassettesimo su scala mondiale. Il tasso di natalità è oggi talmente basso che in molti paesi europei la popolazione totale ha cominciato a diminuire.

Una delle soluzioni a questo problema è attirare un maggior numero di stranieri. Questa settimana Eurostat, l’istituto di statistica dell’Unione europea, ha dichiarato che nel 2016 la popolazione continentale è cresciuta solo grazie all’immigrazione. Il numero delle nascite è stato pari a quello delle morti (5,1 milioni), mentre il saldo migratorio netto è cresciuto di 1,5 milioni, portando il totale a 511,8 milioni. Lo scorso anno in 13 dei 28 paesi membri sono morte più persone di quante ne siano nate. Ma non tutti hanno visto calare la propria popolazione totale. Un ampio afflusso di migranti in Germania (perlopiù rifugiati siriani) e uno più ridotto in Finlandia e Polonia hanno fatto sì che il numero di abitanti di questi paesi sia comunque cresciuto.