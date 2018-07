Donald Trump ha creato una corte suprema a sua misura

Il 9 luglio, con una cerimonia in prima serata, il presidente Donald Trump ha annunciato di aver scelto Brett Kavanaugh come nuovo giudice per la corte suprema. Mentre il suo candidato entrava nella East Room della Casa Bianca insieme alla moglie e alle due figlie, il presidente ha elogiato le sue “credenziali impeccabili, le qualifiche insuperabili e l’impegno dimostrato per assicurare la giustizia secondo la legge”. Kavanaugh, seconda nomina di Trump alla corte suprema in due anni, ha preso due lauree a Yale; ha lavorato con tre giudici, incluso Anthony Kennedy, l’uomo che dovrebbe rimpiazzare; ha partecipato con Kenneth Starr alle indagini su Bill Clinton; ha trascorso cinque anni come avvocato nell’amministrazione di George W. Bush; e dal 2006 è un giudice del secondo più potente tribunale d’America: la corte d’appello del circuito del District of Columbia.

Trump ha optato per il 53enne Kavanaugh dopo aver messo in piedi una competizione simile a un reality show, in cui alla fine i tre contendenti meno amati sono stati rispediti dietro le quinte. A parte lo stile, la scelta di Trump è poco sorprendente per un presidente repubblicano. Jeb Bush o Marco Rubio l’avrebbero potuta tranquillamente fare. Il fatto che Trump abbia scelto qualcuno con stretti legami con l’establishment di Washington potrebbe sembrare sorprendente per la sua assoluta convenzionalità.

Ma c’è del metodo in tutto questo. Kavanaugh è stato vagliato e approvato dalla Federalist society, l’organizzazione legale conservatrice che ha già appoggiato le scelte del presidente Trump per la corte suprema e i tribunali ordinari. Le quasi 300 opinioni che Kavanaugh ha scritto come giudice d’appello lo collocano come un conservatore solido e affidabile, e poche di loro danno ai democratici dei facili punti di attacco. Dal momento che il circuito di tribunali di Washington Dc tratta principalmente casi di regolamentazione e separazione dei poteri, che tendono a non fare notizia, Kavanaugh ha scritto relativamente poche decisioni che toccano questioni politiche delicate. Ma ha emesso sentenze conservatrici sulla libertà religiosa e le armi. E in un caso recente che riguarda una delle maggiori preoccupazioni della nuova corte suprema – il diritto all’aborto – l’opinione di Kavanaugh indicava una linea ben definita.