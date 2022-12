Sorry I gave birth and I disappeared but now I’m back Andy Galdi Vinko, Trolley books “Amo essere una madre. Amo anche essere un’artista”. La frase della fotografa ungherese Andy Galdi Vinko è una dichiarazione di intenti mescolata al desiderio di riflettere su quanto possa essere difficile e delicato calarsi in questi due ruoli e cercare di svolgerli come si vorrebbe. Il libro è realizzato come un diario, in cui una dopo l’altra scorrono immagini scattate dalla fotografa a se stessa e a delle sue amiche, ancor prima di sapere quale sarebbe stato il risultato. Ci sono foto più esplicite ad altre evocative, a volte anche ironiche: l’accoppiamento di due tartarughe e le ragadi su un capezzolo dove sembra essere spuntato un fiore. Grazie a questo ritmo alternato e denso – c’è pochissimo spazio bianco, ad eccezione di alcune pagine in cui si leggono frasi scritte con una grafia infantile – ci immergiamo nelle domande che si pone Galdi stessa: perché anche se fare un figlio è un’esperienza così universale può far sentire le persone così sole? Cosa ne è della libertà, degli amici, del desiderio sessuale di una donna quando diventa madre? (Rosy Santella)

Some say ice Alessandra Sanguinetti, Mack Il nuovo libro della fotografa argentina è un gioco di incastri nei ricordi d’infanzia e nelle suggestioni letterarie e visive. Ma non ricordi qualsiasi, bensì il ricordo che ha spinto Sanguinetti ad avvicinarsi e appassionarsi alla fotografia: negli anni settanta, a Buenos Aires sfoglia Wisconsin death trip di Michael Leasy, che accosta le foto di fine ottocento di Charles Van Schaick – scattate nella cittadina statunitense di Black River Falls – a cronache dei giornali locali. Racconti di vita e morte che restano impressi nella mente della fotografa finché decide a sua volta nel 2014 di vedere con i propri occhi quella comunità del midwest rurale e realizzare più che un reportage un viaggio personale dove le foto funzionano come contenitori di simboli e misteri. (Giovanna D’Ascenzi)

Another country. British documentary photography since 1945 a cura di Gerry Badger, Thames & Hudson In questo volume imponente – 300 pagine per contenere 250 foto scattate da circa 160 autori – il critico Gerry Badger riesce nell’operazione di raccontare la fotografia documentaria nel Regno Unito partendo dal 1945 a oggi. Ma come ci spiega subito nell’introduzione, qui il concetto di documentario va inteso in maniera molto ampia. Terreno infatti poco frequentato e maltrattato dalle istituzioni (come la Royal photographic society) che dall’invenzione del mezzo considerano solo il pittorialismo come arte fotografica, bisogna aspettare gli autori emigrati nel paese tra le due guerre mondiali, come Bill Brandt, per assistere alla rinascita di una fotografia in grado di interrogare la realtà. La selezione di Badger esce fuori dal recinto costrittivo del genere e include come “documenti” opere che sono lo specchio della società britannica attingendo anche a metodi e linguaggi diversi, per esempio con scene ricostruite (Hannah Starkey), foto-testi (Jo Spence) o collage (Linder). “La fotografia può essere uno specchio e riflettere la vita così com’è”, disse Tony Ray-Jones, uno dei più grandi fotografi del paese, “ma credo che sia possibile anche attraversare, come Alice, lo specchio e scoprire un altro mondo con la fotocamera”. (Giovanna D’Ascenzi)

L’infinito istante Geoff Dyer, Il saggiatore Il sottotitolo “Saggio sulla fotografia” potrebbe ingannare, o spaventare, ma lo stile e il contenuto di questo libro, che finalmente è stato ristampato in Italia, sono piuttosto lontani da quella forma. Dyer, che non è uno storico della fotografia né un fotografo, come lui stesso dichiara all’inizio del volume, intraprende un viaggio molto personale attraverso l’associazione di immagini accomunate da alcuni dettagli. Il tutto spaziando tra linguaggi e periodi storici diversi. (Rosy Santella)

How to raise a hand Angelo Vignali, Witty Books Dopo la morte del padre illustratore, Angelo Vignali scopre una scatola contenente 313 stampe in bianco e nero e disegni che l’uomo aveva raccolto durante la sua vita. Niente di troppo strano se non fosse che quello che viene continuamente e ossessivamente raffigurato in questi materiali sono le dita del padre. La scoperta innesca l’idea di un progetto che instaura un nuovo dialogo tra i due uomini, una collaborazione immaginaria tra le stampe esistenti e i calchi che Vignali realizza delle sue mani. Un lavoro sperimentale che attraverso il tatto e la vista parla di famiglia, memoria e identità. (Giovanna D’Ascenzi)

Un tempo in Cina

Danilo De Marco, Forum

Spesso i fotoreporter evitano di pubblicare le immagini in cui le persone ritratte guardano in macchina, perché svelano la presenza del fotografo, che perde la sua aura di testimone invisibile. Invece in questo grande volume, pieno di immagini su doppia pagina, ci sono decine di occhi che ci scrutano. Sarà che De Marco è un fotoreporter particolare, che usa la fotografia soprattutto per entrare in relazione con l’altro, consapevole che solo nello scambio si può provare a dare un senso alle cose. Il libro raccoglie gli scatti in bianco e nero fatti nel 1992 durante un lungo viaggio attraverso la Cina. Sfogliandolo, non si torna semplicemente indietro nel tempo, perché le azioni, gli sguardi, i momenti che De Marco coglie non sono solo quelli dell’umanità di allora, ma anche di quella di oggi, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. (Elena Boille)

Colpo d’occhio

a cura di Alessia Tagliaventi, Contrasto

All’interno del libro c’è un cartoncino nero con al centro un foro. È un invito ad avvicinarsi, a soffermarsi sui dettagli delle immagini selezionate dalla curatrice Alessia Tagliaventi in questo libro pensato per ragazze e ragazzi. Ogni immagine è accompagnata dal racconto di dove e quando è stata scattata, si sofferma su alcuni dettagli, ma soprattutto lascia in chi le guarda degli interrogativi. Un lavoro interessante e necessario, visto che la fotografia manca come materia nelle scuole. Per imparare fin da piccoli ad andare oltre le apparenze, a cambiare punto di vista, a mettersi nei panni di chi scatta e a ripensare il modo di osservare la realtà. (Rosy Santella)