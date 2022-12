◆ Lisetta Carmi (1924-2022) nacque a Genova in una famiglia ebrea della media borghesia. Fu costretta a interrompere gli studi a causa delle leggi razziali approvate dal fascismo e a fuggire in Svizzera. Nel 1945 tornò a Genova e si diplomò al conservatorio, cominciando una carriera da concertista. Dal 1960 si dedicò completamente alla fotografia, che abbandonò nel 1976 dopo l’incontro in India con il guru Herakhan Baba. Il libro I travestiti (Essedi 1972) non è mai stato ristampato, su esplicita richiesta di Lisetta Carmi, ed è ormai un oggetto di culto. Il nuovo volume I travestiti. Fotografie a colori (Contrasto 2022) raccoglie le immagini inedite ritrovate nell’archivio della fotografa nel 2017. Il libro è a cura di Giovanni Battista Martini, con testi della scrittrice e attivista Juliet ­Jacques, dello scrittore e psichiatra Vittorio Lingiardi, della curatrice Paola Rosina e della stessa Carmi.