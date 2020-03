I profughi siriani presi in ostaggio da Turchia, Grecia e Unione europea

Mentre la giustizia italiana, dopo l’accordo del senato italiano, processa Matteo Salvini per “sequestro illegale di migranti in mare nel 2019” quando Salvini era ministro dell’interno, l’Ue chiude gli occhi davanti al ricorso abusivo, da parte del governo greco, all’articolo 78(3) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si riferisce a una situazione urgente alle frontiere esterne. In realtà, come ricorda l’Alto commissariato Onu per i rifugiati, il diritto alla domanda d’asilo e il principio di non respingimento sono internazionalmente riconosciuti e non possono essere sospesi.

Già nel marzo 2016 l’Ue aveva aperto la porta a un congelamento del diritto internazionale umanitario, firmando un accordo iniquo con la Turchia. Quest’ultima s’impegnava a non lasciar partire i migranti verso la Grecia, com’era accaduto nel 2015, e ad accettare il ritorno dei richiedenti asilo respinti, in cambio di un aiuto finanziario da parte dell’Ue (che è poi stato effettivamente versato) e alcune altre promesse rimaste lettera morta. Ma tutto l’accordo è stato costruito su su basi fragilissime. La Turchia ha ratificato la convenzione di Ginevra nel 1951, con una clausola geografica che ne limita l’applicazione alle persone che fuggono da “eventi avvenuti in Europa”.

Di conseguenza, i quattro milioni di migranti che si trovano attualmente nel paese non possiedono ufficialmente lo status di rifugiati. Sono degli “invitati”, degli “ospiti” o, nel migliore dei casi, dei richiedenti asilo dotati di “protezione temporanea”. Per questo motivo tutte le organizzazioni di difesa dei diritti umani si erano opposte a questo accordo tra Bruxelles e Ankara del 2016, ricordando che la Turchia non è “un paese terzo sicuro” per i richiedenti asilo non europei. Tuttavia, paralizzati dalla paura del “flusso di migranti che invaderà l’Europa”, i paesi dell’Ue, fatte alcune rare eccezioni, erano tutti d’accordo a chiudere gli occhi.