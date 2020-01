Bassissima fedeltà

Alla fine degli anni novanta ci fu un periodo in cui andava di moda la musica lo-fi davvero molto lo-fi, realizzata con strumenti da quattro soldi e tecniche di registrazione casalinghe da dilettante. Un buon esempio del genere è la #canzonedelgiorno di Casiotone for the Painfully Alone, progetto che si basava su ferree regole tipo Dogma 95: canzoni brevi tutte in do maggiore che usano solo i tasti bianchi di una tastierina Casio. Anche il titolo dell’album dal 2001 da cui è preso il pezzo la dice lunga: Answering machine music. Quando le segreterie telefoniche funzionavano con una cassetta.