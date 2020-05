Quando facevo il liceo l’unica musica nera che conoscevo era quella della Motown, di tutto resto non sapevo niente. Poi, nel 1987, a un concerto milanese gli Style Council fecero come bis una canzone sconosciuta che mi piacque molto. Allora non esistevano giochini come SoundHound, quindi rimasi ignorante ancora per molto tempo. Paul Weller la sapeva molto più lunga di me, e già con i Jam aveva ripescato lo stesso pezzo, dal fondamentale primo album solista di Curtis Mayfield, del 1970. La #canzonedelgiorno è un omaggio a tutti e due.