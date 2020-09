Pare che ai dylanofili più giocosi piaccia fare feste in costume dove ognuno arriva vestito come il personaggio di un verso del maestro. La #canzonedelgiorno, che comincia con Dio e Abramo, sarebbe una miniera d’idee. Dà il titolo a uno degli album migliori di Bob Dylan (IL migliore? Gira gira secondo me sì), ed è molto riconoscibile per il suo ricorrente fischione, suonato con un flauto a coulisse in imitazione di una sirena della polizia.