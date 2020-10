Alla fine degli anni novanta Lloyd Cole, che è uno dei miei cantautori preferiti, s’inventò The Negatives, band che ebbe vita breve ma fece in tempo a fare un disco molto carino. Ci suonava anche Jill Sobule, che è un’artista interessante, ci torneremo. Intanto ecco la #canzonedelgiorno, scelta al volo per festeggiare il risultato del mio test per la ricerca dell’antigene del covid-19, ossia il tampone veloce. Mettetevi da soli e ascoltatela senza mascherina. Poi rimettetevela, mi raccomando.