Ho appena visto Be kind rewind, un film del 2007 di Michel Gondry che comincia e finisce in nome di Fats Waller. Così la #canzonedelgiorno è un famoso standard del grandissimo pianista, cantante, autore e performer. Il video è da Stormy weather, musical della 20th Century Fox del 1943 che passa alla storia come una delle prime produzioni di Hollywood con un cast tutto di neri.

Nota tecnica

Per qualche misteriosa ragione è sparita la playlist di Spotify da tutte le canzoni del giorno vecchie. Sono 574, rimettere il link che funziona a tutte sarebbe veramente un lavoraccio. Ho aggiornato solo quelle da luglio in poi. Tanto la playlist è sempre lei, vi basta quella di oggi, che c’è.