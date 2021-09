Era l’ottobre del 1999 e Kelis, a vent’anni appena compiuti, sfornò Caught out there, il suo primo singolo e anticipazione dell’album Kaleidoscope. Per i produttori del debutto non poteva cascare meglio: erano i suoi amici Neptunes, cioè Pharrell Williams e Chad Hugo, che con Kelis cominciarono a sfondare nella musica mainstream. Più di vent’anni dopo, Caught out there, #canzonedelgiorno, fa sempre un figurone. E se vi girano le scatole vi insegna molti modi per farlo capire a tutti per benino.