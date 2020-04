Avevamo imparato a incontrarci. Avevamo finalmente ritrovato l’abbraccio collettivo. Avevamo imparato a uscire dalla bolla del si salvi chi può per ritrovarci con il vicino di casa a protestare battendo sulle pentole dal balcone, sul pianerottolo del condominio, in coda del fornaio per comprare il pane, per strada gomito a gomito, mano nella mano, corpo accanto a corpo.

Avevamo ripreso a cantare dalle nostre finestre El derecho de vivir en paz, di Victor Jara e El baile de los que sobrán (il ballo di quelli che restano fuori) dei Los Prisioneros durante il coprifuoco imposto dal presidente Sebastián Piñera. Vedere come i militari sorvegliavano la città ci aveva riportato alla mente i peggiori ricordi della dittatura di Augusto Pinochet.

Ci sembrava un incubo da cui volevamo risvegliarci al più presto. Ma eravamo insieme, e protestavamo in strada. Abbiamo cambiato il nome di piazza Baquedano in piazza della Dignità. Riempivamo le nostre bombolette spray di acqua e bicarbonato per inumidire le bandane e le facce ed evitare che i gas lacrimogeni lanciati dalla polizia ci togliessero il respiro. Urlavamo in coro e saltavamo in perfetto disordine, confusi tra la folla. Le strade si riempivano di scritte e di slogan, i muri parlavano per noi. Sui nostri striscioni c’era scritto “sanità dignitosa”, “pensioni giuste”, “istruzione pubblica di qualità”. Ma anche: “Non mi basta uno striscione per tutta la rabbia che ho”, “no alla costituzione di Pinochet”, “il Cile si è risvegliato” e “finché la dignità non diventerà un’abitudine”.

Il chip della solidarietà

La polizia ci picchiava e ci accecava, ma la rabbia e la consapevolezza della precarietà erano una droga che ci spingeva a continuare a manifestare. Stavamo progettando un processo costituzionale che aveva moltissime imperfezioni e ne stavamo parlando, perché a muoverci era prima di tutto l’idea che alla fine avremmo cambiato quello strumento ereditato dalla dittatura, quel testo legale che non garantisce i diritti sociali ma li classifica come merci.

Poi è arrivata la pandemia. Niente più abbracci, mani, baci. Abbiamo tolto i passamontagna e messo le mascherine, abbiamo pensato che prenderci cura di noi stessi fosse il modo migliore per prenderci cura degli altri. Abbiamo riempito le bombolette di acqua e cloro per disinfettare i sacchi della spazzatura e ridurre i rischi per chi viene a raccoglierli.