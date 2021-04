È bastato poco, un giorno, forse appena qualche ora, per seppellire un dibattito – quello sulla violenza di genere – che non è riuscito a svilupparsi compiutamente neppure questa volta. Sui giornali, in tv, sui social network, a molti è parso decisamente più interessante discutere delle eventuali conseguenze politiche del video con cui Beppe Grillo è intervenuto sull’inchiesta per stupro che coinvolge il figlio. E qui si sono fermati.

Più che come fatto in sé o come fatto politico in senso proprio – e dunque come circostanza della realtà sulla quale ragionare per modificare quella stessa realtà – il tema della violenza si è guadagnato spazio come strumento di polemiche. Come accade spesso, dato un argomento qualsiasi fornito dalla cronaca, è subito andato in scena lo show del posizionamento mediatico e politico. E questa volta l’argomento qualsiasi era il corpo delle donne.

Ci sono state eccezioni. In qualche caso si è affrontato il tema assumendo il punto di vista della vittima e senza che ciò dipendesse da una immediata necessità di posizionamento politico. Ma, appunto, nel complesso si è trattato di eccezioni. Perfino la cronaca, all’inizio, ha faticato a guadagnarsi spazio.

Certo, l’irruzione sulla scena di quel video è senz’altro una notizia politica. È normale che venga trattata come tale e che ci si interroghi sul futuro di Grillo e su quello del Movimento 5 stelle. Il problema non sta nel porsi queste domande, sta semmai nel porsi solo queste domande, come se non ci fosse altro d’importante di cui dar conto.

Come ha scritto Giulia Siviero, “in un minuto e mezzo, Beppe Grillo è riuscito a mettere insieme tutti i pregiudizi che hanno a che fare con la violenza di genere. Ha confermato come la narrazione dominante sullo stupro non la stabiliscano coloro che lo stupro lo subiscono, ha usato la propria posizione di potere per delegittimare chi ha denunciato, e ha negato gli abusi facendo leva sul presunto ritardo della denuncia o sulla reazione non consona di lei”. E, come ha ricordato Susanna Turco sull’Espresso, quel video non nasce dal nulla. Insomma, le premesse perché il dibattito si sviluppasse diversamente dal solito c’erano. Non è accaduto. Vale la pena di provare a capire il perché.

Il cambiamento negli anni novanta

Un fatto viene considerato come notizia quando si ritiene che possa interessare l’opinione pubblica. Allo stesso tempo la selezione dei fatti che poi andranno in pagina o finiranno nei sommari dei tg dice molto di chi quelle scelte le fa. L’emersione di alcune notizie invece di altre, insomma, racconta molto sia della società sia dell’informazione.

Per ciò che riguarda la società, le vicende di questi giorni confermano che la violenza di genere ancora non è considerata un tema di per sé. Se ciò accade, è anche perché le donne sono tendenzialmente estromesse dal potere e dunque considerate irrilevanti, così come la loro voce. In queste condizioni è molto difficile che emerga nel discorso pubblico un punto di vista diverso da quello del potere o sul potere.

Quanto all’informazione, la prevalenza dell’analisi dell’aspetto politico contingente di un fatto così grave e complesso, racconta qualcosa dei meccanismi che da almeno venticinque anni regolano il dibattito pubblico. A questo proposito, pare utile cominciare da ciò che disse Paolo Mieli nel corso di un forum il cui resoconto è stato pubblicato nel maggio del 1992 dal periodico I concerti dell’Unione musicale di Torino: