È legittimo discutere di come il diritto al dissenso è esercitato in un paese democratico. Ma che una ministra come Eugenia Roccella lamenti di essere stata censurata da un gruppo di studenti è un fatto chiaramente ridicolo. È il potere che censura. È il potere che dispone, tra l’altro, della forza pubblica, e la utilizza a tutela dell’ordine che rappresenta. Il dissenso, invece, appartiene ai cittadini, e in democrazia la possibilità di esprimerlo è un diritto di libertà.

Chi oggi rappresenta il potere a quanto pare non la pensa così. E lo stesso si deve dire a proposito dell’informazione, visti i toni spesso molto critici usati per raccontare le proteste di studenti e giovani ambientalisti, sovrapponibili in modo inquietante ai toni usati dalle forze politiche. Ecovandali, gretini, barbari, ecorimbambiti sono solo alcuni dei modi con cui ragazzi e ragazze che si battono per le questioni ambientali sono stati chiamati da giornali e politici. Nel gennaio 2023, in occasione di una manifestazione di fronte al senato, il Tg1 addirittura non mostrò le immagini della protesta per sottolineare quanto fosse inaccettabile. “Quindi”, osservò Flavia Amabile sulla Stampa, “il Tg1 ha deciso che certe proteste sono accettabili e altre no”. Per far capire a che livello è arrivato la discussione pubblica sul dissenso in Italia, a qualcuno sarà tornato in mente il drammatico dibattito – in un contesto molto diverso – sull’opportunità o meno di pubblicare i comunicati delle Brigate rosse durante gli anni di piombo. Oggi per liquidare ogni questione su cose molto più innocenti non si discute nemmeno: basta il riflesso d’ordine d’un giornale o di un telegiornale, con buona pace della cronaca.

Il trattamento ricevuto dallo scrittore Antonio Scurati da parte della Rai e le testimonianze sulle pressioni e le censure che starebbero ricevendo i giornalisti della stessa azienda pubblica, alimentano la sensazione che certe decisioni siano prese anche su richiesta del potere. Ma probabilmente accadrebbe lo stesso in ogni caso: per conformismo, come spesso in passato, o per autocensura, come denunciava il regista Mario Monicelli. Questa, insomma, è l’acqua in cui tutti nuotano, spesso senza neanche accorgersene, come scrisse David Foster Wallace.