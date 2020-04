Spesso si dice che i silenzi possono essere rumorosi, soprattutto quando a tacere sono i politici. Negli ultimi mesi nessun silenzio è stato rumoroso come quello di Joe Biden, candidato del Partito democratico alle elezioni presidenziali del 3 novembre. In realtà i silenzi sono stati due. Il primo sull’emergenza coronavirus: mentre il presidente Donald Trump dimostrava di non avere una strategia per affrontare la crisi sanitaria, e poi faceva chiaramente capire che il suo piano consisteva nel far ripartire l’economia a spese dei settori sociali più deboli, Biden è rimasto stranamente in disparte.

Il secondo silenzio, più pesante, riguarda le accuse di molestia e violenza sessuale avanzate da Tara Reade, una sua ex collaboratrice. Da settimane commentatori e attivisti di sinistra (e a quanto pare i suoi stessi collaboratori) chiedono all’ex vicepresidente di fare una dichiarazione entro la fine di aprile, mese in cui ogni anno negli Stati Uniti è organizzata una campagna per sensibilizzare le persone sulla violenza sessuale. A oggi Biden si è rifiutato di parlare della vicenda, e questo non solo ha fatto aumentare i dubbi sulla sua capacità di gestire la futura campagna elettorale contro Trump, ma sta anche creando – in un momento spartiacque nella storia statunitense – una pericolosa frattura nella sinistra americana.

Conferme dal passato

Tara Reade, che ha lavorato per Biden nel 1992 e nel 1993, è una delle otto donne che nel 2019 si sono fatte avanti sostenendo di essere state baciate, toccate e abbracciate dal senatore in un modo che le aveva fatte sentire a disagio. A marzo di quest’anno Reade ha aggiornato la sua testimonianza, formulando accuse più gravi. La donna, che oggi ha 56 anni, sostiene che Biden l’ha aggredita nei corridoi del congresso, spingendola contro un muro e infilandole la mano sotto la gonna. “Ricordo che è successo tutto molto velocemente”, ha detto durante un’intervista, “le sue mani erano su di me e sotto i miei vestiti”. Poi l’avrebbe penetrata con le dita. “Ricordo che mi disse: ‘Vuoi che ci spostiamo da un’altra parte?’. Quando l’ho allontanato, mi ha detto: ‘Dai, lo sento che ti piaccio’”. Il 9 aprile Reade ha sporto denuncia formale contro Biden per aggressione sessuale, sostenendo che dopo aver fatto quell’intervista ha ricevuto numerose minacce di morte.

Le accuse di Reade – come quelle delle atre donne che si sono fatte avanti – non sono sostenute da testimoni oculari. Ma nelle ultime settimane la sua versione è stata corroborata da altre persone: lo scorso fine settimana sono emersi video e audio di una puntata dello show televisivo di Larry King del 1993, in cui una donna al telefono racconta che sua figlia ha avuto un problema con un importante politico, e che quando ha provato a lamentarsi con i suoi supervisori è stata demansionata. Reade sostiene che la donna che chiamò durante lo show era sua madre. Il fatto che Reade sia stata allontanata dall’ufficio di Biden per aver parlato sembra essere sostenuto anche da un articolo del New York Times, in cui alcune persone che all’epoca erano nello staff del politico come stagisti sostengono che all’improvviso Reade smise di supervisionarli.

Poi è emersa la testimonianza di Lynda LaCasse, una donna che all’inizio degli anni novanta era vicina di casa di Reade. LaCasse sostiene che Reade intorno al 1995 le raccontò piangendo dell’aggressione sessuale. “Ricordo che mi parlò della gonna, delle dita dell’uomo. Ricordo che era devastata”. Anche il fratello di Reade e un ex collega hanno sostenuto di aver ascoltato la storia all’inizio degli anni novanta.