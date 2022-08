La notizia dell’estate negli Stati Uniti è stata sicuramente la resurrezione della presidenza di Joe Biden. Nel giro di poche settimane un’amministrazione che ormai veniva data per finita ha ripreso slancio. È cominciato tutto dopo la sentenza della corte suprema che ha cancellato il diritto all’aborto a livello federale, a fine giugno, un evento che ha risvegliato dal torpore l’elettorato e i politici democratici. Ed è culminato nell’accordo interno al Partito democratico che ha permesso di far approvare dal congresso la proposta più importante del programma politico del presidente.

L’Inflation reduction act prevede il più grande investimento della storia statunitense in iniziative per combattere la crisi climatica, con 370 miliardi di dollari di sgravi fiscali per auto elettriche, produzione di energia da fonti rinnovabili e riconversioni di impianti inquinanti. La legge non è nemmeno lontana parente di quella che Biden avrebbe voluto far passare all’inizio del suo mandato ma, come ha spiegato l’economista Joseph Stiglitz, “contribuirà a ridurre il costo dell’energia – uno dei principali fattori dell’attuale aumento dei prezzi – e potrebbe permettere agli Stati Uniti di rispettare l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005”.

Edward Luce, commentatore del Financial Times e profondo conoscitore della politica americana, ha ricordato che né Bill Clinton né Barack Obama sono riusciti a far passare provvedimenti importanti sul clima in otto anni di presidenza. Ed entrambi avevano una solida maggioranza al senato. Biden ce l’ha fatta al primo mandato e con un senato spaccato a metà (50 democratici e 50 repubblicani: per approvare il provvedimento è stato decisivo il voto della vicepresidente Kamala Harris). Inoltre la legge contiene anche altre misure che i democratici provavano da tempo a far passare senza successo. In particolare la possibilità per il governo federale di trattare direttamente i prezzi dei farmaci con le aziende produttrici, in modo da ridurne i costi per i cittadini.