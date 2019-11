Ai palestinesi non resta che odiare

Qualche tempo fa un’israeliana che vive negli Stati Uniti e gira documentari mi ha contattato per chiedermi un consiglio su una nuova serie che sta preparando. Il tema è l’odio. Voleva che le dessi qualche spunto sul sentimento di odio che i palestinesi mostrano verso gli israeliani. Le ho detto subito di no. Ha cercato di spiegarmi che il documentario toccherà anche il tema dell’occupazione, ma io le ho detto che, se l’argomento e il fulcro della serie è l’odio, indipendentemente da quali siano le sue intenzioni, c’è il rischio che il messaggio venga frainteso: il governo israeliano non sarebbe percepito come la causa di un sentimento così crudo. Le persone che odiano verrebbero trasformate in colpevoli, anche se magari non sono definite in questo modo. E, se non colpevoli, sembrerebbero quantomeno incoscienti o violente.

Ho lavorato per anni in mezzo ai palestinesi. Fino a oggi l’odio non aveva mai assunto una connotazione personale. I miei interlocutori, e non solo i miei amici, sapevano distinguere tra l’odio naturale verso il governo straniero che rovina le loro vite e il sentimento verso gli individui in carne e ossa a cui è toccato in sorte di essere cittadini di quel paese. C’erano alcune eccezioni, ma non facevano altro che confermare la regola.

Negli ultimi dieci anni, però, ho avvertito un cambiamento. Soprattutto i giovani, in generale esponenti laici del ceto medio alto di Ramallah, hanno cominciato a vedere in me la rappresentante della cosa che odiano di più al mondo e, quindi, hanno cominciato a odiare anche me. Non vi annoierò descrivendo tutte le fasi di questo cambiamento, che si è manifestato sia su Facebook sia nella vita reale. Mi limiterò a citare un episodio, durante una protesta contro le sanzioni volute dal presidente palestinese Abu Mazen contro la Striscia di Gaza. Quel giorno alcune ragazze mi hanno chiesto di allontanarmi dalla manifestazione e di lasciare la Palestina, perché questa non è casa mia. I loro occhi sprizzavano ostilità e disgusto. Un mio amico un po’ più grande di loro, che ha passato anni in un carcere israeliano per la sua militanza nel Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), ha cercato di farle ragionare ma è stato travolto da una valanga di post su Facebook che lo accusavano di essere un traditore.