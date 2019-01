Cuba senza i Castro

Mito e successi La ragione per cui questo è così importante è semplice. Dal 1959 il governo cubano fonda la sua autorità non su elezioni democratiche, bensì su un sistema di comando verticale nel quale il capo di stato paternalisticamente definisce e mette in pratica le politiche. I sostenitori della rivoluzione cubana avevano scarsi mezzi di controllare le politiche dello stato, ma il governo poteva contare su di loro perché Fidel Castro e il movimento che lui guidava erano considerati legittimi a causa dei loro successi e del loro mito.

Non possiamo prevedere il futuro con certezza, ma sembra chiaro che abbia ereditato una posizione molto più debole rispetto a quella dei suoi predecessori, Fidel e Raúl Castro. È assediato da ogni lato da innumerevoli crisi e, rispetto ai Castro, può contare su un capitale politico molto minore per sostenere le sfide che lo attendono. Qualunque siano le soluzioni a lungo termine che ha in mente, per adesso se le sta tenendo per sé.

Il parlamento nazionale in pratica è sempre stato un comitato che approvava automaticamente le decisioni prese in alto

Per illustrare la relativa debolezza di Díaz-Canel al riguardo, è utile esaminare l’operato dei suoi due predecessori (non considero il presidente Osvaldo Dorticós Torrado, in carica dal 1959 al 1976, perché in sostanza era Fidel a comandare a Cuba in quel periodo).

Legittimità coltivata A Cuba esistono naturalmente istituzioni democratiche di facciata, e una delle più emblematiche è l’assemblea nazionale del potere popolare, il parlamento nazionale, che in pratica è sempre stato un comitato che approvava automaticamente le decisioni prese in alto. Ma il modo in cui il governo è riuscito a coltivare la sua legittimità con altri mezzi gli ha permesso di evitare di dare troppo potere a questa istituzioni o di assumere una modalità di governo fondata unicamente su mezzi più repressivi.

Questa legittimità e questo sostegno popolari erano fondamentali, ma non tutti i cubani hanno appoggiato il governo rivoluzionario. Cuba ha usato anche strumenti repressivi, tra cui i servizi d’intelligence interni, per contrastare e neutralizzare qualsiasi opposizione politica. Un altro importante settore della popolazione era più interessato ad avere una vita normale nel quale poter crescere una famiglia. Con il passare del tempo il fervore legato alla rivoluzione ha cominciato a diventare un ricordo, e sono sempre di più i cubani che vogliono, appunto, una vita normale.

Il sistema politico e i dirigenti cubani non erano imposti dall’esterno, con la minaccia di carri armati, anzi per molti erano una continuazione dei movimenti nazionalisti risalenti al diciannovesimo secolo. Chi sosteneva il governo non lo faceva perché garantiva maggiore prosperità. Lo faceva perché lo considerava come il portabandiera della sovranità cubana, dell’orgoglio nazionale e della promessa di una società più equa.

La censura in campo artistico si era rafforzata sotto Fidel, raggiungendo il suo apice durante il “quinquennio grigio” degli anni settanta. Negli anni sessanta sono stati usati campi di lavoro per “sottrarre” i cubani a omosessualità , religiosità e altre caratteristiche considerate pericolose. Anche se i campi sono stati chiusi dopo pochi anni, le persone che incarnavano tali caratteristiche erano spesso inserite in liste nere che gli impedivano di avere buoni posti di lavoro.

Il fallimento dell’invasione della baia dei Porci nel 1961 fu una manna per la rivoluzione, perché permise a quest’ultima di presentare la sua lotta contro gli Stati Uniti come uno scontro tra Davide e Golia: un’eredita che la metteva in continuità con la tradizione del nazionalismo cubano. La politica estera di Fidel elevò il paese sul palcoscenico mondiale come mai accaduto prima, il che piaceva ai nazionalisti cubani, infastiditi dalla morsa neocoloniale degli Stati Uniti.

Fidel Castro era arrivato al potere dopo una guerra fondata sulla guerriglia. Aveva rovesciato il dittatore Fulgencio Battista , il quale dopo aver abbattuto l’ordine costituzionale nel 1952 guidava il paese seminando terrore e spargimenti di sangue. Pur non avendo mantenuto la sua promessa di ripristinare la costituzione del 1940, il governo di Fidel Castro riuscì a soddisfare molte richieste del popolo, come la riforma agraria, mettendo in pratica dei programmi a sostegno dei cubani più poveri.

Eppure il governo aveva mantenuto tra molto cubani la sua legittimità, rafforzata grazie ai doni personali, agli eventi pubblici e alle politiche di Fidel. I sostenitori hanno perdonato e perfino giustificato gli abusi e le mancanze dello stato.

Un buon esempio di come la cosa abbia funzionato è il famoso “Maleconazo” del 1994, quando i cubani scesero per le strade dell’Avana spinti dalla disperazione dovuta al momento più nero della crisi economica postsovietica. Fidel marciò in persona tra la folla, insieme a un gruppo di sostenitori, per calmare la situazione. Nel decennio successivo c’è stata un’emigrazione di massa, ma non la ribellione popolare.

Le riforme apparenti

Quando Raúl Castro ha preso formalmente il potere nel 2008, il suo governo ha abbandonato quasi del tutto le marce pubbliche. Raúl ha a malapena tenuto dei discorsi. Molti cubani mi hanno detto scherzando che “Raúl no habla” (Raúl non parla). Le istruzioni hanno cominciato ad arrivare dall’alto senza più grandi sforzi di far credere ai sostenitori che la loro opinione fosse presa in considerazione. Molti dei meccanismi extraistituzionali usati da Fidel sono stati abbandonati.

Raúl poteva concedersi il lusso di lasciare che la legittimità del governo si atrofizzasse lentamente, perché poteva ancora farsi forte del suo cognome, del suo ruolo guida nella lotta a Batista, della sua storia sotto Fidel e delle importanti reti che aveva tessuto nei decenni. Era già autonomamente una figura d’importanza nazionale consolidata, e il suo potere non derivava solo dall’essere fratello di Fidel.

Sotto l’amministrazione di Raúl ho notato che, nonostante le riforme economiche come il permesso di aprire attività private e assumere dipendenti siano state spesso accolte con favore, anche i sostenitori hanno cominciato a sentire la distanza con il governo e i suoi cambiamenti.

Per alcuni le riforme non erano abbastanza coraggiose o non erano messe in pratica adeguatamente. Simili dubbi si limitavano, il più delle volte, a lamentele discrete. Secondo altri i tagli ai programmi sociali, spesso etichettati sarcasticamente come “gratuidades indebidas” (gratuità indebite) erano il segno di una svolta verso l’austerità. In generale sembrava che l’assenza del tocco personale e del fascino di Fidel avessero messo a nudo la realtà del potere in un modo che causava inquietudini.

Le novità di Díaz-Canel

Il genio di Fidel consisteva nel far credere ai suoi sostenitori di avere un ruolo attivo nel governo, anche se in pratica non avevano praticamente alcun potere. Che sia per una personale refrattarietà ai riflettori o per un desiderio di rinunciare alla legittimità personalistica e muoversi verso l’istituzionalizzazione, Raúl ha sperimentato nuovi strumenti, come i dibattiti pubblici nazionali sulle linee guida delle nuove politiche del paese.

Dal momento che era necessario apportare grandi cambiamenti al sistema economico di Cuba, Raúl ha usato i dibattiti come dei quasi plebisciti, sapendo che non erano vincolanti. Nel frattempo ha continuato a eludere le istituzioni democratiche come le assemblee nazionali e provinciali. La decisione di non attribuire reali poteri a queste istituzioni ha significato che, pur muovendosi verso la fine del governo personalistico, Raúl non stava cambiando nella sostanza la natura verticale del sistema di Fidel.