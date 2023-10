La scorsa settimana al consiglio dei ministri dell’interno dell’Unione europea non era stato possibile approvare il testo perché l’Italia non era d’accordo con un passaggio introdotto dal governo tedesco, in cui si difendeva il ruolo delle operazioni umanitarie delle ong nel mar Mediterraneo. Quel paragrafo è stato spostato dal testo alle premesse dell’accordo, senza modificarlo: “Secondo gli standard europei, le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate come una strumentalizzazione dei migranti, quando non vi è l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno stato membro”.

Il 4 ottobre a Bruxelles gli ambasciatori dei diversi paesi europei hanno trovato un accordo sull’ultima parte del Patto europeo sulle migrazioni per fornire una risposta a un’eventuale nuova crisi, cioè a un afflusso massiccio di persone alle frontiere europee come quello del biennio 20015-2016.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha presentato l’accordo come una vittoria italiana, ma molti analisti fanno notare che il testo continua ad avere diverse criticità per i paesi di frontiera come l’Italia. Il più vistoso è il fatto che non sia stato toccato il principio cardine del regolamento di Dublino, che fa ricadere l’onere dell’esame della domanda d’asilo al primo paese d’ingresso in Europa.”È una forma che penalizza l’Italia su quasi tutta la linea”, ha commentato Matteo Villa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi).

“Gli stati europei fanno concessioni su un nuovo sistema di ricollocamenti, che con ogni probabilità resterà sulla carta. In cambio chiedono a Roma di rafforzare le procedure d’identificazione e di esame delle domande d’asilo alle frontiere. Questo avrà conseguenze molto negative per l’Italia. Velocizzare e inasprire le regole sull’asilo non fa che aumentare la probabilità che i migranti diventino irregolari”, spiega il ricercatore.

Inoltre, si allungano i tempi in cui i richiedenti asilo che sono andati in altri paesi possono essere rimandati in Italia, se sono entrati in Europa dalla frontiera italiana: “Prima Roma era costretta ad accettare un trasferimento di un richiedente asilo entro 18 mesi, ora dovrà farlo entro 36 mesi”.