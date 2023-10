Il prossimo ciclo politico dell’Unione europea potrebbe coincidere con un cambiamento politico nel parlamento, in seguito all’ascesa dei partiti di destra in diversi paesi dell’Unione europea.

Il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas ha definito il testo “l’ultimo anello mancante del pacchetto” e ha esortato gli stati dell’Unione europea e il parlamento a portare avanti i negoziati per approvarlo. “Il tempo sta per scadere”, ha detto Schinas. “Abbiamo bisogno che il patto sia fatto prima che gli europei vadano a votare”.

“Con l’accordo di oggi siamo in una posizione migliore per raggiungere un accordo sull’intero patto in materia di asilo e migrazione con il parlamento europeo entro la fine di questo semestre”.

“Oggi abbiamo compiuto un enorme passo in avanti su una questione critica per il futuro dell’Unione europea”, ha dichiarato il ministro dell’interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska, in un momento in cui la Spagna detiene la presidenza di turno dell’Unione europea.

L’obiettivo dell’Unione europea è far sì che le riforme, da tempo in stallo, diventino legge prima delle elezioni europee del prossimo giugno, che inaugureranno un nuovo parlamento e una nuova commissione europea.

La paralisi politica sulla questione ha causato una frustrazione crescente nel continente che si trova ad affrontare un aumento della migrazione irregolare.

Il recente arrivo di migliaia di richiedenti asilo provenienti dalla Libia e dalla Tunisia sull’isola italiana di Lampedusa ha spinto i 27 paesi europei a trovare un accordo.

L’accordo tra i paesi dell’Unione europea richiedeva solo una maggioranza ponderata, il che significa che l’opposizione di Polonia e Ungheria non ha fatto deragliare l’intesa. Varsavia e Budapest hanno criticato apertamente il punto dell’accordo che prevede l’obbligo di versare dei soldi in un fondo comune per quei paesi che non accettano le quote di ricollocamento.

Il partito di destra al governo in Polonia ha fatto dell’immigrazione una parte importante della sua campagna elettorale in vista delle elezioni politiche e ha indetto un referendum sulla questione. Il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto ha lanciato un altro attacco contro l’accordo europeo: “Chiediamo a Bruxelles di porre immediatamente fine a questa politica migratoria”, ha dichiarato. La migrazione sarà un argomento di primo piano nei due giorni di vertice dei leader dell’Unione europea che si terranno il 5 ottobre a Granada, in Spagna.