Il riso rosso fermentato – noto in Giappone come beni kōji – è usato da secoli in Asia orientale per le sue proprietà digestive e di miglioramento della circolazione.

Contiene inoltre una statina naturale, la monacolina K, in grado d’inibire la sintesi del colesterolo.

In un secondo comunicato emesso il 23 luglio, il consiglio d’amministrazione dell’azienda ha dichiarato di “pregare per le anime delle persone decedute” e ha fatto “le condoglianze ai loro familiari in lutto”.

Secondo l’azienda, Akihiro Kobayashi manterrà un ruolo operativo per occuparsi della questione dei risarcimenti.

Alla fine di marzo la Kobayashi Pharmaceutical aveva ammesso di aver fornito il suo riso rosso fermentato a decine di aziende del settore alimentare in Giappone e a Taiwan. Molte di queste avevano ritirato i loro prodotti dal commercio.