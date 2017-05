Sulla giostra del turismo gira più di un miliardo di persone

Il turismo internazionale vale 1.522 miliardi di dollari (Wto – Organizzazione mondiale del commercio, 2015). Il turismo locale vale molto di più: 7.600 miliardi di dollari nel 2014, il 10 per cento del prodotto interno lordo mondiale (pil).

In Spagna, prima meta turistica al mondo, il turismo vale oltre il 15 per cento del pil e dei posti di lavoro. In Italia vale il 10,2 per cento del pil e l’11,6 per cento dell’occupazione (dati 2015). In Costa Rica (ve ne ho parlato di recente) il turismo arriva a impiegare il 27 per cento della forza lavoro (e, grazie alla tutela del paesaggio, regala un futuro diverso all’intera nazione).

Il turismo è una giostra su cui buona parte della popolazione mondiale è salita (o salirà tra breve), nei ruoli più o meno intercambiabili di viaggiatore o turista, o spettatore, o lavoratore del turismo. È un fenomeno globale, pervasivo e relativamente recente.

In viaggio tra gli specchi

C’è un’enorme letteratura sui luoghi del turismo, c’è un’ampia produzione di scritti sul marketing e la promozione turistica. Ma i ragionamenti sul turismo in sé, come nuovo stile di vita, sistema e comportamento condiviso, sono scarsi e frammentari.

Con Il selfie del mondo (Feltrinelli), Marco D’Eramo ci aiuta a capire come funziona la giostra, che cosa la muove e che cosa può romperla. Soprattutto, ci dice che la giostra è fatta di specchi, e che si fonda sul paradosso. Per questo, parlando di turismo, Il selfie del mondo ci parla di noi e dei nostri desideri, delle nostre illusioni e (infine) della nostra buona volontà.

In passato la gente non si muoveva se non era obbligata a farlo. Nel cinquecento, solo i figli dei nobili viaggiano per piacere e formazione. Nel settecento, “aver visto il mondo” diventa obbligatorio per un gentiluomo, a cui si consiglia di andare in giro con un blocco da disegno. Nasce così la categoria del “pittoresco”: ciò che salta all’occhio, è esotico ed è facile da dipingere.