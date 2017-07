Scusarsi è molto difficile ma è meglio farlo

A tutti può capitare di dover chiedere scusa. Non a tutti succede di volerlo o saperlo fare in modo onesto, efficace e trasparente. Di fatto il gesto di chiedere scusa è complicato per diversi motivi così come, per diversi altri motivi, è necessario e virtuoso. Non è vero che scusarci ci fa stare subito meglio (e non è questa la motivazione da dire ai bambini quando li invitiamo a chiedere scusa) scrive The Atlantic. Ma, d’altra parte, l’obiettivo delle scuse è quello di far sentire meglio chi ha subìto un’offesa, non chi l’ha arrecata. Il secondo obiettivo è disincentivare chi ha offeso qualcuno a non ripetere quel comportamento. Scuse e autostima

Ma il fatto di scusarsi ha altre, e maggiori, conseguenze positive: imparare a chiedere scusa è (per i bambini, ma anche per gli adulti) parte integrante dell’addestramento alla vita sociale. Migliora le relazioni interpersonali. Riduce la rabbia e la contiene. Accresce la coesione delle comunità. E poi, chi si scusa dimostra di avere una buona autostima: sono le persone con bassa autostima quelle che fanno più fatica a scusarsi. Sapersi scusare è importante anche nel mondo degli affari, e a scriverlo è Fortune. Gli amministratori delegati e i dirigenti che rifiutano di scusarsi quando dovrebbero farlo mettono a rischio la reputazione dell’intera azienda. D’altra parte, farsi carico degli errori dell’impresa appartiene al loro ruolo (e, aggiungo, il fatto di scusarsi quando è necessario dimostra la loro capacità di sostenere quel ruolo pienamente). “Sorry / Is all that you can’t say / Years gone by and still / Words don’t come easily / Like sorry like sorry”, “Scusami. È tutto qui quello che non riesci a dire”, canta la musicista nera Tracy Chapman in un indimenticabile brano di fine anni ottanta. Riascoltarlo può essere una buona idea, perché suggerisce in modo semplice e potente come l’atto di dire “mi dispiace” possa essere tanto difficile quanto desiderabile.

Dire solamente ‘mi dispiace per quanto è successo’ significa non riconoscere il proprio ruolo per quanto è successo

Ma scusarsi non basta: bisogna farlo bene e sul serio. La Harvard Business Review descrive quattro tipi di scuse inefficaci: ci sono le scuse formali, vuote di ogni sentimento autentico. Solo parole dette in modo reticente e frettoloso, senza coinvolgimento sostanziale. Non servono a niente. Ci sono poi quelle eccessive, ripetute e fastidiose – “oh, provo un terribile, enorme dispiacere” – che mettono al centro della relazione chi ha commesso il danno e i suoi sentimenti di rimorso, e paradossalmente obbligano il danneggiato a confortare chi ha causato il danno. E ancora: ci sono le scuse incomplete. Dire solamente “mi dispiace per quanto è successo” significa non riconoscere il proprio ruolo (e la propria responsabilità) per quanto è successo, e non assumersi alcun impegno per evitare che in futuro una situazione analoga si ripeta. Troppo facile… Infine, ci sono le scuse negate: “Ehi, non è colpa mia!”. Se non altro, sono sincere: è l’ego che parla, e rifiuta di ammettere ogni colpa. Questo genere di scuse è non solo inefficace, ma controproducente: accrescono il danno inferto e pregiudicano definitivamente la possibilità di salvare la relazione. Alle non-scuse, cioè alle scuse incomplete o negate, il blog dell’Oxford Dictionary dedica un articolo assai gustoso. Cambiare prospettiva

In realtà, per chiedere scusa in modo appropriato c’è una sola cosa da fare: cambiare prospettiva e mettersi nei panni della persona offesa. Vuol dire capirne lo stato d’animo, desiderare sinceramente di porre riparo e proporsi di migliorare i propri comportamenti futuri. Sì, non è facile. A proposito del cambiare prospettiva: anche “perdonare nel modo giusto” è difficile ha scritto Claudio Magris in un articolo uscito qualche anno fa. Magris distingue diverse modalità relazionali del perdonare. C’è quella supponente, secondo cui l’atto del chiedere scusa è un gesto di sottomissione, e il perdonare è una grazia concessa da una posizione di superiorità. C’è il perdono cristiano, che nasce dal riconoscere una fragilità umana condivisa, e con questo mette su un piano di parità il confessore e il peccatore: chi perdona e chi è perdonato. E c’è la tragica parodia mediatica del perdono: quello che a gran voce viene chiesto (e istantaneamente preteso) alle vittime di crimini efferati, originando uno stravolgimento di ruoli che pone chi ha subìto un torto nella posizione di dovere ancora qualcosa a chi, quel torto, l’ha inflitto. Infine, dice Magris, c’è il perdono differito. Che può avere un valore emotivo, simbolico, storico anche forte, ma da un punto di vista relazionale è un po’ un controsenso, perché non mette a confronto i due attori (individui o comunità) effettivamente coinvolti nel torto inflitto e subìto.

Chiedere scusa per torti inflitti in passato è importante quando determina comportamenti attuali