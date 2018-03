Il potere di cinque domande ben poste

Il Salone internazionale del libro di Torino lancia, come un messaggio in una bottiglia, una sequenza di cinque domande: ve le ricopio al termine di questo articolo. Le rivolge a scrittori, a scienziati, ad artisti. Sono disposte in una progressione che parte dall’individuo, procede verso il suo rapporto con gli altri e con il mondo e poi si proietta nell’universo, tra scienza, spiritualità e arte.

Tutto ciò ricorda un vertiginoso e ancora magnifico cortometraggio (ai tempi non si usava il termine video) del 1977, intitolato The powers of ten (Potenze di dieci). Sottotitolo: “Un film che fa i conti con le dimensioni relative delle cose nell’universo, e con l’effetto di aggiungere un altro zero”.

Fare (e farsi) domande è un’attitudine trascurata ma fondamentale per il pensiero creativo. Eppure sembra che in questi tempi frettolosi, sbrigativi e rudi si stia diffondendo la presunzione di poter trovare risposte efficaci senza neanche far la fatica di mettere insieme uno straccio di domanda ben formulata. Cioè: che individua un tema, lo circostanzia, non contiene una risposta implicita e tuttavia può, almeno in teoria, dar luogo una o più risposte soddisfacenti.