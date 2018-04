Stai attento a quello che vuoi. Potresti ottenerlo

Questo vecchio adagio mi torna in mente ogni tanto, a proposito di desideri o progetti miei o altrui che sembrano di complessa realizzazione e anche, a far mente locale, di soddisfazione meno certa e meno persistente di quanto, in teoria ma solo in teoria, potrebbe essere.

L’adagio mi ronza in testa con una frequenza insolita in questi giorni, in cui anch’io, nel mio piccolo, assisto perplessa (e ormai piuttosto sfinita) al succedersi di ipotesi, proposte, piani, idee più o meno praticabili che riguardano il nuovo, futuro governo del paese.

Ovvio: ciascuno degli attori postelettorali continua a promuovere la sua idea di futuro desiderabile per sé e per i suoi, facendolo automaticamente coincidere con il futuro desiderabile per la nazione. Ma questo fa parte del gioco propagandistico.

La cosa davvero notevole è che, da spettatrice, lo stai attento a quel che vuoi mi viene in mente considerando ogni attore e ogni ipotesi, comprese quelle contrapposte tra loro e che si escludono l’una con l’altra. E comprendendo nell’ammonizione anche me stessa e quello che forse vorrei, se solo avessi qualche certezza in più.

Accelerazioni diverse

Così, a un certo punto, lascio l’ennesimo talk show e mi immergo in una serie tv adrenalinica nella quale, se non altro, la trama delle alleanze e delle inimicizie si ridisegna sì di puntata in puntata, ma per motivi più che espliciti: soldi, successo, potere, vendetta. Ed è più che chiaro quali sono i buoni per cui si può fare il tifo.

Il fatto vero è che sempre, quando si parla di decisioni riguardanti il futuro, le cose sono un po’ meno semplici di come appaiono. E lo sono, nel caso specifico, non solo per noi spettatori, ma perfino per gli attori postelettorali: anche per quelli che vantano granitiche convinzioni e forse, se solo facessero mente locale, potrebbero stare, come si dice dalle mie parti, un po’ più schisci, più calmi.

Ecco di che si tratta: il futuro non succede mai tutto insieme. Gli elementi che compongono il nostro presente hanno inerzie diverse, e si modificano con diverse accelerazioni. Per dire: siamo riusciti a mappare 1,7 miliardi di stelle della galassia (il risultato è stato presentato pochissimi giorni fa), ma continuiamo a esaltarci per un gioco nato nel terzo secolo avanti Cristo, e nella sua forma moderna a metà ottocento.

E poi. Il futuro è sempre più complicato (nel senso di composto da molti più nuovi elementi, impastati coi vecchi) di quanto possiamo immaginare.

E poi. Le prime conseguenze di una decisione hanno sempre ulteriori conseguenze, e conseguenze delle conseguenze delle conseguenze, che infine si perdono in una nebbia di boh.