In caso di conflitto, l’importante è salvare la faccia

Per rendersene conto, basta dare un’occhiata al modello di Glasl. Ve ne ho parlato in un recente articolo (se vi è sfuggito potreste leggerlo , prima di proseguire su questa pagina). Ripubblico il modello qui, perché ci servirà nuovamente.

In secondo luogo, i conflitti (tutti quanti: da quelli familiari a quelli internazionali) o vengono contenuti o risolti, oppure peggiorano in maniera irreparabile: un conflitto può infatti accrescersi seguendo logiche proprie, che sfuggono alla volontà e al controllo dei protagonisti.

In primo luogo, i conflitti fanno parte della vita di ognuno di noi: oggi più che mai, è impensabile che tutti (gli individui, le organizzazioni, le imprese, le nazioni) rinuncino a promuovere i propri interessi e a raggiungere i propri obiettivi. Dunque, come scrive in un bellissimo saggio Marianella Sclavi, “non possiamo esimerci dal suscitare conflitti ma, al tempo stesso, non li sopportiamo”.

La diversità di pensiero è fertile, e una divergenza di opinioni o di valutazioni non è un conflitto. Del resto, una discussione serrata, se è condotta con rispetto e onestà intellettuale, può anche trasformarsi in un’occasione di apprendimento, di creatività e di crescita per tutte le parti coinvolte.

È uno schema che distingue nove fasi consecutive: si comincia con “tensioni” (fase 1) e si finisce con “entrambi negli abissi” (fase 9). Non è una bella prospettiva.

In terzo luogo: si possono fare diverse cose per contenere i conflitti e per risolverli. Va detto che sulla soluzione dei conflitti sono state scritte migliaia di pagine, prodotte molte teorie e varati una quantità di corsi universitari. Farò del mio meglio per offrirvi almeno qualche suggestione utile.

Per esempio.

In caso di conflitto ci sono due cose da fare sempre. La prima è riconoscere che il conflitto esiste, e che converrebbe affrontarlo senza aspettare che la situazione peggiori. La seconda è esplorare con onestà e pazienza le preoccupazioni, i bisogni, le istanze che hanno originato il conflitto.

Non tutti però, quando c’è un conflitto, sono portati ad ammetterne l’esistenza. Molti ricercatori (tra cui Pruitt e Rubin, nel 1986) hanno contribuito a costruire una mappa che individua cinque diversi stili nell’affrontare i conflitti, e tra questi c’è lo “stile evitante”: si cambia argomento, si scherza minimizzando, si nega perfino che un problema esista, o si aspetta che “le cose si sistemino da sole”. Ovviamente, negare che esiste un conflitto non è il modo migliore per avviarsi a risolverlo.

Basarsi su fatti reali

Dicevamo che il secondo punto è esplorare le origini del conflitto. Per riuscirci c’è, per esempio, una tecnica che si chiama evaporating cloud. È uno dei sei processi di pensiero compresi nella teoria dei vincoli (Toc – Theory of constrainsts), elaborata dal guru israeliano del management Eliyahu Moshe Goldratt.

Qui ci basta sapere che si tratta di esaminare la logica (ed eventualmente le fallacie logiche, pensiero dicotomico compreso) che sta alla base del conflitto, per rompere presupposti e pregiudizi e riconfigurare le percezioni degli antagonisti arrivando a una decisione fondata sui fatti reali.

È un approccio molto strutturato, che può apparire equo – e quindi rassicurante – a soggetti che condividono una medesima cultura aziendale.

Un modo del tutto diverso per indagare l’origine del conflitto è quello che Marianella Sclavi chiama “atteggiamento esplorativo”: significa valorizzare la componente emotiva, ed esaminare le diverse posizioni senza esprimere giudizi, dando per scontato che possano esistere più prospettive ugualmente legittime, che potrebbero integrarsi in nuove sintesi, da inventare cooperando.

Facilitare la comunicazione

Ma tutto ciò implica un’attitudine alla comunicazione collaborativa: un modo di interagire che chi è in conflitto non è propenso a praticare, specie se il conflitto è radicato in profonde differenze cognitive e culturali. La presenza di un facilitatore diventa allora indispensabile per incoraggiare questa modalità.

A proposito di comunicare, bisogna anche sottolineare che il linguaggio aggressivo, manipolatorio e screditante impedisce ogni forma di comunicazione collaborativa. Del resto, uno stile aggressivo-intimidatorio è stato codificato e censito nella mappa di cui parlavamo qualche riga sopra. È fatto di insulti, minacce e voglia di prevalere a ogni costo, fino all’intimidazione e alla violenza.