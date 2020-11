“Mettere Donald Trump sul divano dell’analista è diventato un passatempo nazionale”, commenta Variety , “e questo documentario lo fa bene”. Lo fa confrontando in un montaggio serrato spezzoni di repertorio riguardanti Trump, e non solo lui, con le opinioni di storici, politici e numerosi psichiatri.

La questione resta oggetto di acceso dibattito. Come racconta il settimanale britannico New Statesman, in questi ultimi tempi, e in modo crescente nel corso della pandemia, molti psichiatri statunitensi stanno contestando il divieto di esprimersi sulla salute mentale del presidente. Accusano Apa di essere connivente con il governo per non rischiare di perdere stanziamenti pubblici, e di esercitare una forma di “paternalismo coercitivo”.

Tra l’altro: su Trump e sui suoi comportamenti, diciamo così, estremi è uscita in questi anni un’infinità di libri, tanto da trasformare Trump stesso in un fenomeno editoriale. “Una delle ironie del nostro tempo è che un uomo che legge raramente ha ispirato una valanga di libri sulla sua presidenza”, scrive il Washington Post. Ma non solo: in epoca trumpiana si sono rivitalizzate le vendite di una quantità di romanzi distopici, da 1984 di George Orwell, al Racconto dell’ancella di Margaret Atwood, al Complotto contro l’America di Philip Roth. Questi ultimi sono anche stati tradotti in (eccellenti) serie televisive.

Torniamo a Unfit.

Il documentario dura 83 minuti, è uscito il 28 agosto ed è stato presentato in diversi festival. E qui c’è la pagina dedicata, la quale spoilera senza esitazioni il tema chiave della narrazione: Donald Trump soffrirebbe di narcisismo maligno (malignant narcissism), una sindrome che ha quattro componenti: disordine narcisistico della personalità, comportamento antisociale (sociopatia), paranoia e sadismo.