I ruoli. In un evento in cui, per via del covid, il grande, tradizionale pubblico degli spettatori è assente, e in cui i pochissimi, privilegiati invitati si trovano a essere per forza di cose tutti protagonisti, Sanders è, appunto, l’unico che per abbigliamento, atteggiamento e postura si configura come spettatore. È venuto lì a vedere. E, come spettatore, se ne sta lì a rappresentare tutti noi. È archetipico. E per questo diventerà l’archetipo dello spettatore anche in tutti i meme possibili.

Infine: la tecnologia. Senza la rete, e senza, diciamo così, i riti della rete, l’immagine di Sanders non avrebbe certo fatto il giro del mondo. Al massimo, l’avremmo trovata, ovviamente nella sola versione originale, in piccole dimensioni, nella pagine interne di qualche quotidiano. E ce ne saremmo subito dimenticati.

Ma i meme di Sanders sono anche un risultato della diffusione dei programmi di fotoritocco. Dell’infinita varietà di immagini da rielaborare che chiunque può trovare in un clic. Del generatore di meme che permette di scegliere qualsiasi scenario tratto da Google maps. E dei social network, che hanno rimbalzato l’immagine di Sanders da un capo all’altro del pianeta.