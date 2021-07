“Le radici delle piante… fanno sì che siano mortalmente attaccate alla terra”, scriveva nel 1964 il filosofo George Santayana nel suo The philosophy of travel (La filosofia del viaggio). “Come le sanguisughe, sono condannate a succhiare dal terreno qualsiasi cosa giunga in quel particolare punto dove casualmente sono bloccate”. Non so perché Santayana ce l’avesse tanto con le piante, ma capisco cosa intendeva dire: viaggiare significa veramente essere umani.

È evidente che milioni di statunitensi sono d’accordo con questa affermazione: circa un quarto di loro dichiara che viaggiare è proprio ciò di cui sentono maggiormente la mancanza rispetto a prima della pandemia. Adesso che il numero di casi di covid–19 rimane basso e più della metà degli adulti statunitensi è stata vaccinata, il paese è tornato a guardare ai viaggi nella stagione estiva con particolare entusiasmo. Dai dati raccolti con un sondaggio di Motel 6 tra duemila statunitensi, risulta che il 60 per cento quest’anno ha un desiderio di viaggiare molto maggiore rispetto agli anni precedenti. Quasi chiunque io incontri mi chiede se ho dei piani per le vacanze, una domanda che solo un paio di anni fa sarebbe sembrata bizzarra, molto europea.

Dopo così tanti mesi di restrizioni e limitazione della mobilità c’è un forte desiderio di avere una vacanza che non sia semplicemente una bella vacanza, sentiamo il bisogno di vivere il primo soggiorno postquarantena come un’esperienza meravigliosa. Proprio per questo vi propongo una guida rapida per progettare il miglior viaggio possibile per quest’estate. Ognuno di noi vuole cose differenti dalle sue vacanze, ma la ricerca ci offre degli indizi universalmente validi sul tipo di vacanza che potrà aiutarci a distaccarci dalla pianta che vive in noi.

Il lavoro al primo posto

La fine del periodo di lockdown e chiusura generale delle attività sta stimolando le persone a viaggiare molto di più di quanto non facessero prima e questo potrebbe riportare alla situazione di fine anni novanta, quando gli adulti statunitensi, secondo i dati della US Travel association, prendevano in media 20,3 giorni di ferie all’anno. Nel 2018 la media annuale era scesa del 14 per cento, a 17,4 giorni. Nonostante si possa pensare che questo derivi dalle orrende nuove regole del mondo del lavoro, gli statunitensi nel 2018 hanno lasciato volontariamente 768 milioni di giorni di ferie inutilizzati; alcuni di questi giorni di ferie non godute derivano dal tipo di lavoro e di azienda, soprattutto nei casi in cui ci sia un premio per i lavoratori che non prendono tutte le ferie, ma personalmente ritengo che gran parte di questa situazione sia da attribuire alla cultura nazionale che mette al primo posto il lavoro.

Rimandare le vacanze può essere un atteggiamento comune, ma è dannoso per il nostro benessere. Nel 2012 uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Tourism Research ha dimostrato che per la maggior parte delle persone le vacanze migliorano la qualità di vita percepita molto più dello stato di salute o economico, della famiglia e del lavoro, arrivando seconde solo rispetto alla vita spirituale. Chiaro è che per andare in vacanza ci sia bisogno di salute e di denaro e che stare con persone che amiamo è la chiave per un buon momento di stacco, quindi questi fattori non possono essere del tutto disconnessi l’uno dall’altro. Questo effetto benefico potrà avere anche una durata breve, come vedremo più avanti; ma, temporaneo o meno che sia, il fatto è che per la maggior parte delle persone le vacanze rendono più felici.

Per assicurarsi che un viaggio porti la felicità, e per evitare che la vacanza diventi un incubo, è necessario avere chiare quali sono le caratteristiche di una vacanza che portano in generale il maggior grado di soddisfazione, gioia e senso di uno scopo. Ecco qui di seguito 9 regole da seguire per avere una vacanza meravigliosa quest’anno.