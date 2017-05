I laburisti britannici pagano la crisi della sinistra europea

Per i laburisti la risposta è chiara: nelle tasche dei ricchi, dei ricchissimi e delle classi medio-alte, i cui componenti sono molto più numerosi dei multimiliardari e che vedrebbero sensibilmente aumentare le loro tasse. Bene, forse è il momento di far pagare i più agiati dopo aver fatto pagare a lungo i più poveri.

Ora i laburisti hanno un programma . A tre settimane dalle elezioni anticipate convocate l’8 giugno prossimo dalla premier conservatrice Theresa May per rafforzare la sua maggioranza in vista del negoziato con l’Unione sulle condizioni della Brexit, il Labour ha operato una netta svolta a sinistra.

Nel Regno Unito, d’altronde, la sinistra è il partito del lavoro, ma resta il fatto che con un simile programma i laburisti non hanno molte possibilità di recuperare lo svantaggio nei confronti dei conservatori, che stuzzicano la fantasia popolare promettendo che tutto andrà meglio con la Brexit, dai salari alle tasse. Tutto è possibile e non possiamo escludere grandi sorprese, ma salvo un miracolo i laburisti perderanno le elezioni e aggiungeranno la loro sconfitta alla crisi generale delle sinistre europee.

Anche in Germania la socialdemocrazia sta perdendo terreno. All’inizio dell’anno, spinti dalla scelta del loro nuovo leader, l’ex presidente del parlamento europeo Martin Schulz, i socialdemocratici avevano superato i cristianodemocratici di Angela Merkel nei sondaggi chiedendo una ridistribuzione sociale delle eccedenze di bilancio di cui la Germania beneficia.

Una vittoria della sinistra tedesca alle elezioni di settembre era improvvisamente apparsa possibile, ma i socialdemocratici hanno poi perso tutte le elezioni regionali successive. L’Spd deraglia, e il motivo è che l’elettorato non vuole vedere i socialdemocratici al potere in coalizione con la sinistra radicale, perché per i tedeschi sarebbe una svolta a sinistra eccessiva. In Francia sappiamo come vanno le cose, con un Partito socialista sempre più marginale. La sinistra perde colpi in tutta Europa, perché l’Europa e tutto il mondo stanno virando a destra.

